  • Alwasat News
Atwasat

«ديزني» في مئويتها تسحر الكبار قبل الصغار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 04:19 مساء
«ديزني» في مئويتها تسحر الكبار قبل الصغار
زوار يقفون أمام قصر «ديزني لاند» في باريس في 16 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تمكنت «ديزني» طوال تاريخها الممتد قرناً كاملاً من البناء على شخصيات أعمالها الخاصة وتلك التي استحوذت على حقوقها، من «ميكي» إلى «دارث فيدر»، لجذب جمهور كبير يشكّل البالغون الذين نشأوا على أبطال رسومها المتحركة جزءاً واسعاً منه. 

وارتسمت ابتسامة عريضة على وجه الإنكليزي البالغ 35 عاماً ستيوارت إيمري عندما شاهد علاء الدين وبينوكيو وسواهما ضمن موكب شخصيات «ديزني» خلال عرض أقيم هذا الأسبوع في «ديزني لاند باريس» احتفالاً بالذكرى المئوية للمجموعة المتخصصة في المجال الترفيهي. وفقا لوكالة «فرانس برس».

واظب ستيوارت على زيارة مدينة الملاهي مرة في الشهر طوال السنوات الست الأخيرة، لا يستطيع «تفويت» هذا الحدث، وقال «لن أكون موجوداً في الذكرى المئوية المقبلة، لذلك كان يتحتم عليّ أن أكون حاضراً في هذه المئوية».

أما باربرا كوربيزييه التي كانت قريبة منه، فتحمّست عندما مرّت أمامها في الموكب شخصيتا «موشو» و«مولان» اللتان حفرتهما وشماً على جسمها، واعتبرت أن »ليس ما يدعو إلى الخجل» في أن تكون في الحادية والعشرين وإحدى المعجبات بشخصيات «ديزني»، إذ أنه «شغف كأيّ شغف آخر».

ثمة دائماً ما يأسر الكبار في عالم ديزني
الأفلام والمسلسلات ومدن الملاهي والمشاريع الموسيقية والمنتجات المشتقة المخصصة لهواة الجمع، كل ما في عالم ديزني «دائماً يأسر الكبار»، في رأي لوران أرمان زونيغا (52 عاماً) الذي يدير موقع «كرونيك ديزني» الإلكتروني البالغ هدد زواره شهرياً نحو 200 ألف، معظمهم مِمَن تراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً، وكرّر زونيغا ما سبق أن قاله ذات يوم مؤسس الشركة والت ديزني من أن «البالغين ليسوا على كل حال سوى أطفال كبروا».

وتكثر أيضأً عبر الإنترنت المنتديات والمواقع المتخصصة وقنوات «يوتيوب» وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة للبالغين الذين يحبون «ديزني».

قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»
«ديزني» في مئويتها تعرض فيلماً قصيراً عن قائمة أبطالها الطويلة
بريت إيوان: لا خوف على الرسوم المتحركة من الذكاء الصناعي

جعلت الشركة الأميركية هذا الجمهور أحد عوامل قوتها، وغذته باستراتيجية توسعية تمثلت في عمليات استحواذ كبرى أتاحت لها وضع يديها عام 2006 على استوديو «بيكسار» منتج «توي ستوري» و«كارز» وسواهما، وعام 2009 وضعت يديها على حقوق إنتاج أفلام عن أبطال «مارفل» الخارقين، ثم عالم 2012 على امتياز سلسلة أفلام «ستار وورز» الشهيرة وما يتفرع منها ضمن مناخات عالم «حرب النجوم».

ومكنت عمليات الاستحواذ هذه «ديزني» من تنويع رصيدها من الأفلام لكي تتبوأ «موقعاً متقدماً حقيقياً، وليس فقط في مجال الأعمال المخصصة للصغار»، على ما رأى أستاذ الشؤون الدولية في كلية إدارة الأعمال (ESSCA) ألكسندر بوهاس.

وليس أدلّ على ذلك من منصتها للبث التدفقي «ديزني» التي أُطلِقَت عام 2019 لمنافسة «نتفليكس»، إذ أن البرامج التي توفرها تشمل إلى جانب الرسوم المتحركة التقليدية من إنتاج الشركة، أفلاماً ومسلسلات ضمن سلسلة «حرب النجوم» أو متفرعة منها، وإنتاجات أصلية، وأشرطة وثائقية من «ناشيونال جيوغرافيك».

وأبرزت رئيسة «والت ديزني كومباني فرنسا» إيلين إيتزي أن «الخصوصية» التي تُميّز «ديزني» هي امتدادها «عبر الأجيال»، إلا أن الشغف الكبير بالشركة البالغة مئة عام لا يمنع النقد. 

محبو سحر «ديزني» ينتقدونها
فمارغو نابل (26 عاماً)، وهي محررة متطوعة في موقع «ديزني فيل»، وهو منتدى إلكتروني يضمم نحو 200 ألف مستخدم ويغطي أخبار الشركة، اعتبرت أن «كون المرء من محبي السحر الذي ابتكره والت ديزني لا يعني بالضرورة أنه معجب بالضرورة بكل ما تفعله الشركة»، وأشارت على سبيل المثال بالإضراب التاريخي للممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود أو الأثر البيئي الكبير للشركة.

ومن المواضيع الأخرى التي أثارت السخط ارتفاع أسعار التذكرة السنوية التي تخوّل حاملها دخول «ديزني لاند باريس»،إذ انتقده المعجبون بـ«ديزني» على شبكات التواصل الاجتماعي، ووقعوا عرائض في شأنه، معتبرين أن «السحر» أصبح بـ«سعر مرير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة

كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أكثر من 350 كاتب ومحرر وناشر من أنحاء العالم يوجهون رسالة مفتوحة لدعم عدنية شبلي
أكثر من 350 كاتب ومحرر وناشر من أنحاء العالم يوجهون رسالة مفتوحة ...
المحكمة تأمر بـ«الحبس المنزلي» للمطربة دلال أبو آمنة بعد اعتقالها يومين بسبب عبارة «لا غالب إلا الله»
المحكمة تأمر بـ«الحبس المنزلي» للمطربة دلال أبو آمنة بعد اعتقالها...
جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية تواليا لكاتبة من موريشيوس
جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية تواليا لكاتبة من ...
«فرانكفورت الدولي للكتاب» يبدأ فعاليات الدورة الـ75 وسط موجة انسحاب عربية وعالمية من فعالياته
«فرانكفورت الدولي للكتاب» يبدأ فعاليات الدورة الـ75 وسط موجة ...
توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية
توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء...
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023...
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة ......
المزيد
وفاة الناقد والمفكر المصري محمد زكريا عناني عن 87 عاما
وفاة الناقد والمفكر المصري محمد زكريا عناني عن 87 عاما...
«ديزني» في مئويتها تسحر الكبار قبل الصغار
«ديزني» في مئويتها تسحر الكبار قبل الصغار...
مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ34 بلا مظاهر احتفالية تضامنًا مع غزة
مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ34 بلا مظاهر ......
توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية
توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية...
«فرانكفورت الدولي للكتاب» يبدأ فعاليات الدورة الـ75 وسط موجة انسحاب عربية وعالمية من فعالياته
«فرانكفورت الدولي للكتاب» يبدأ فعاليات الدورة الـ75 وسط موجة......
المزيد