  • Alwasat News
Atwasat

توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 01:56 مساء
توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية
وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي خلال فعاليات الدورة 12 من اجتماع «كومياك». 18 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
alwasat radio

أكدت مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، أن انجراف التربة جرّاء فيضان درنة كشف عن عديد المعالم الأثرية المغمورة منذ آلاف السنين، ومقابر تعود إلي حقب تاريخية قديمة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية «كومياك»،أمس الأربعاء، والمنعقد بالعاصمة السنغالية داكار منذ الثلاثاء17 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «أي دور للشباب المسلم في تعزيز القيم الإسلامية للسلام والتضامن والتسامح»، وترأّسه الرئيس السنغالي ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية ماكي سال، بحضور نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، وأعضاء الحكومة السنغالية، وممثلو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفقا لصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت توغي أنه جراء الفيضان الذي تعرضت له مدينة درنة ومنطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا، لحقت أضرار بالبنية الثقافية والمواقع التراثية والكنوز الثقافية، ودعت الدول الأعضاء من خلال المنظمة إلي تفعيل التعاون الجماعي المشترك، لفحص كل ما نجم عن كشف الآثار ومن موروث حضاري 

وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»
العاصفة «دانيال» تكشف بقايا أثرية جديدة في قورينا

كما أشارت إلى التحديات التي يمر بها العالم الاسلامي وخاصة على الصعيد الثقافي والمعرفي وأكدت ضرورة اهتمام المنظمة بتنشئة الشباب في إطار ثقافتنا الاسلامية لكي نحافظ على مستقبل الشعوب العربية والإسلامية، وذلك بالتركيز على التعليم والمعرفة والثقافة والإعلام.

وقالت «يجب بأن نكون مستعدين برؤية حضارية متكاملة للحوار مع الحضارات الأخرى، وأنتم ترون وتلمسون ما يمر به العالم من صرعات وتحديات، ولابد أن يكون للعالم الإسلامي حضوره ودوره الحضاري والإنساني».

 حل منصف للقضية الفلسطينية
وفيما يخص الأحداث الأخيرة في فلسطين أكدت توغي أن ما تتعرض له غزة من حصار ودمار يعود لعدم إيجاد حل منصف للقضية الفلسطينية منذ العام 1948، ولابد ان يتحمل المجتمع الدولي جزء من مسؤوليته وعلى العالم الاسلامي تكثيف الجهود لأنصاف الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والسلام. 

واختتمت "كومياك" باعتماد قرارات الشؤون الثقافية والإعلامية وتقرير الدورة، وأعرب المشاركون عن تجديد مساندتهم للقضية الفلسطينية والقدس ودعوة جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة للمنظمة الى ضرورة تقديم كل أنواع الدعم لدولة فلسطين عبر مبادرات إعلامية وثقافية، ومكافحة الإسلاموفوبيا. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة

كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أكثر من 350 كاتب ومحرر وناشر من أنحاء العالم يوجهون رسالة مفتوحة لدعم عدنية شبلي
أكثر من 350 كاتب ومحرر وناشر من أنحاء العالم يوجهون رسالة مفتوحة ...
المحكمة تأمر بـ«الحبس المنزلي» للمطربة دلال أبو آمنة بعد اعتقالها يومين بسبب عبارة «لا غالب إلا الله»
المحكمة تأمر بـ«الحبس المنزلي» للمطربة دلال أبو آمنة بعد اعتقالها...
جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية تواليا لكاتبة من موريشيوس
جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية تواليا لكاتبة من ...
«فرانكفورت الدولي للكتاب» يبدأ فعاليات الدورة الـ75 وسط موجة انسحاب عربية وعالمية من فعالياته
«فرانكفورت الدولي للكتاب» يبدأ فعاليات الدورة الـ75 وسط موجة ...
توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية
توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء...
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023...
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة ......
المزيد
وفاة الناقد والمفكر المصري محمد زكريا عناني عن 87 عاما
وفاة الناقد والمفكر المصري محمد زكريا عناني عن 87 عاما...
«ديزني» في مئويتها تسحر الكبار قبل الصغار
«ديزني» في مئويتها تسحر الكبار قبل الصغار...
مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ34 بلا مظاهر احتفالية تضامنًا مع غزة
مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ34 بلا مظاهر ......
توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية
توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية...
«فرانكفورت الدولي للكتاب» يبدأ فعاليات الدورة الـ75 وسط موجة انسحاب عربية وعالمية من فعالياته
«فرانكفورت الدولي للكتاب» يبدأ فعاليات الدورة الـ75 وسط موجة......
المزيد