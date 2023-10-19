توغي من داكار: فيضان درنة كشف عن مواقع تراثية وكنوز ثقافية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، أن انجراف التربة جرّاء فيضان درنة كشف عن عديد المعالم الأثرية المغمورة منذ آلاف السنين، ومقابر تعود إلي حقب تاريخية قديمة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية «كومياك»،أمس الأربعاء، والمنعقد بالعاصمة السنغالية داكار منذ الثلاثاء17 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «أي دور للشباب المسلم في تعزيز القيم الإسلامية للسلام والتضامن والتسامح»، وترأّسه الرئيس السنغالي ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية ماكي سال، بحضور نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، وأعضاء الحكومة السنغالية، وممثلو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفقا لصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت توغي أنه جراء الفيضان الذي تعرضت له مدينة درنة ومنطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا، لحقت أضرار بالبنية الثقافية والمواقع التراثية والكنوز الثقافية، ودعت الدول الأعضاء من خلال المنظمة إلي تفعيل التعاون الجماعي المشترك، لفحص كل ما نجم عن كشف الآثار ومن موروث حضاري

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كما أشارت إلى التحديات التي يمر بها العالم الاسلامي وخاصة على الصعيد الثقافي والمعرفي وأكدت ضرورة اهتمام المنظمة بتنشئة الشباب في إطار ثقافتنا الاسلامية لكي نحافظ على مستقبل الشعوب العربية والإسلامية، وذلك بالتركيز على التعليم والمعرفة والثقافة والإعلام.

وقالت «يجب بأن نكون مستعدين برؤية حضارية متكاملة للحوار مع الحضارات الأخرى، وأنتم ترون وتلمسون ما يمر به العالم من صرعات وتحديات، ولابد أن يكون للعالم الإسلامي حضوره ودوره الحضاري والإنساني».

حل منصف للقضية الفلسطينية

وفيما يخص الأحداث الأخيرة في فلسطين أكدت توغي أن ما تتعرض له غزة من حصار ودمار يعود لعدم إيجاد حل منصف للقضية الفلسطينية منذ العام 1948، ولابد ان يتحمل المجتمع الدولي جزء من مسؤوليته وعلى العالم الاسلامي تكثيف الجهود لأنصاف الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والسلام.

واختتمت "كومياك" باعتماد قرارات الشؤون الثقافية والإعلامية وتقرير الدورة، وأعرب المشاركون عن تجديد مساندتهم للقضية الفلسطينية والقدس ودعوة جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة للمنظمة الى ضرورة تقديم كل أنواع الدعم لدولة فلسطين عبر مبادرات إعلامية وثقافية، ومكافحة الإسلاموفوبيا.