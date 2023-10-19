جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية تواليا لكاتبة من موريشيوس

القاهرة - بوابة الوسط

فازت كاتبة من موريشيوس للعام الثاني على التوالي بجائزة اللغة الفرنسية، إذ حصلت عليها الأربعاء أناندا ديفي خلفا لناتاشا أبانا.

وتُمنح الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف يورو خلال معرض الكتاب في مدينة «بريف لا غايارد» في جنوب غرب فرنسا لـ«شخصية من العالم الأدبي أو الفني أو العلمي» تسهم أعمالها في تألق اللغة الفرنسية حسب وكالة «فرانس برس».

وللفائزة أناندا ديفي (66 عاما) وهي أيضا عالمة إثنولوجيا ومترجمة، مجموعة من القصص القصيرة والقصائد وروايات عن موريشيوس أو أماكن أخرى كالهند، منها «ضحكة الآلهة» و«الساري الأخضر» و«السفير الحزين»، وتحمل روايتها الأحدث التي صدرت في أغسطس الماضي عنوان «يوم الحرباء» وصدرت عن دار «غاليمار»، وحصلت على جائزة تألق اللغة والأدب الفرنسي التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية في العام 2014.

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وتتميز لجنة تحكيم الجائزة بكونها تضم عضوين من الأكاديمية الفرنسية هما داني لافيريير ودانييل سالناف، وآخرين من أكاديمية «غونكور» كالطاهر بن جلون.

وتقام الدورة الحادية والأربعون لمعرض «بريف» هذه السنة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، وترأسها الصحفية فلورانس أوبينا.