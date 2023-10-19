  • Alwasat News
Atwasat

جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية تواليا لكاتبة من موريشيوس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 10:39 صباحا
جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية تواليا لكاتبة من موريشيوس
حاملو علم موريشيوس في افتتاح دورة ألعاب الكومنولث في ملعب ألكسندر في برمنغهام بوسط إنجلترا في 28 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

فازت كاتبة من موريشيوس للعام الثاني على التوالي بجائزة اللغة الفرنسية، إذ حصلت عليها الأربعاء أناندا ديفي خلفا لناتاشا أبانا.

وتُمنح الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف يورو خلال معرض الكتاب في مدينة «بريف لا غايارد» في جنوب غرب فرنسا لـ«شخصية من العالم الأدبي أو الفني أو العلمي» تسهم أعمالها في تألق اللغة الفرنسية حسب وكالة «فرانس برس».

وللفائزة أناندا ديفي (66 عاما) وهي أيضا عالمة إثنولوجيا ومترجمة، مجموعة من القصص القصيرة والقصائد وروايات عن موريشيوس أو أماكن أخرى كالهند، منها «ضحكة الآلهة» و«الساري الأخضر» و«السفير الحزين»، وتحمل روايتها الأحدث التي صدرت في أغسطس الماضي عنوان «يوم الحرباء» وصدرت عن دار «غاليمار»، وحصلت على جائزة تألق اللغة والأدب الفرنسي التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية في العام 2014.

-«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
-لجنة نوبل «تأمل» أن تطلق إيران سراح الناشطة نرجس محمدي بعد فوزها بجائزة السلام

وتتميز لجنة تحكيم الجائزة بكونها تضم عضوين من الأكاديمية الفرنسية هما داني لافيريير ودانييل سالناف، وآخرين من أكاديمية «غونكور» كالطاهر بن جلون.

وتقام الدورة الحادية والأربعون لمعرض «بريف» هذه السنة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، وترأسها الصحفية فلورانس أوبينا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي

الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي
مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً
كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
«فوكسكون» و«نفيديا» تعتزمان إنشاء مصانع للذكاء الصناعي

«فوكسكون» و«نفيديا» تعتزمان إنشاء مصانع للذكاء الصناعي
السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر

السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية ...
«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريتني سبيرز تكشف لجوئها إلى الإجهاض في مذكراتها
بريتني سبيرز تكشف لجوئها إلى الإجهاض في مذكراتها
الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا تطلق استوديو جديدا لتبني المواهب
الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا تطلق استوديو جديدا لتبني المواهب
وقائع جديدة قد تعرِّض أليك بالدوين للاتهام مجددا في قتل مصورة سينمائية
وقائع جديدة قد تعرِّض أليك بالدوين للاتهام مجددا في قتل مصورة ...
ليام غالاغر في جولة موسيقية العام المقبل احتفاءً بألبوم «ديفنتلي مايبي»
ليام غالاغر في جولة موسيقية العام المقبل احتفاءً بألبوم «ديفنتلي ...
الكاتب الليبي إبراهيم الكوني شخصية العام الثقافية في «معرض الشارقة للكتاب 2023»
الكاتب الليبي إبراهيم الكوني شخصية العام الثقافية في «معرض ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء...
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023...
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة ......
المزيد
جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية تواليا لكاتبة من موريشيوس
جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية تواليا لكاتبة من ......
المحكمة تأمر بـ«الحبس المنزلي» للمطربة دلال أبو آمنة بعد اعتقالها يومين بسبب عبارة «لا غالب إلا الله»
المحكمة تأمر بـ«الحبس المنزلي» للمطربة دلال أبو آمنة بعد ......
أكثر من 350 كاتب ومحرر وناشر من أنحاء العالم يوجهون رسالة مفتوحة لدعم عدنية شبلي
أكثر من 350 كاتب ومحرر وناشر من أنحاء العالم يوجهون رسالة ......
الكاتب الليبي إبراهيم الكوني شخصية العام الثقافية في «معرض الشارقة للكتاب 2023»
الكاتب الليبي إبراهيم الكوني شخصية العام الثقافية في «معرض ......
ليام غالاغر في جولة موسيقية العام المقبل احتفاءً بألبوم «ديفنتلي مايبي»
ليام غالاغر في جولة موسيقية العام المقبل احتفاءً بألبوم ......
المزيد