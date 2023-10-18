المحكمة تأمر بـ«الحبس المنزلي» للمطربة دلال أبو آمنة بعد اعتقالها يومين بسبب عبارة «لا غالب إلا الله»

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت محكمة الاحتلال بالناصرة بإطلاق الفنانة دلال أبو آمنة بعد اعتقالها ليلة أول أمس الإثنين، على خلفية كتابتها منشور على «فيسبوك».

اعتقلت شرطة الاحتلال الفنان بعد تقدم عديد الأشخاص المنتمين لجهات يمينية متطرفة بشكاوى ضد المطربة الفلسطينية بعد أن كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا قالت فيه: «لا غالب إلا الله» مُرفق بالعلم الفلسطيني.

وبناء على قرار المحكمة فقد جرى الإفراج عن الفنانة وتحويلها للحبس المنزلي لمدة خمسة أيام لاستكمال التحقيق بالإضافة إلى دفع كفالة مالية، كما طلب القاضي حذف جميع المنشورات التي تعتبرها الشرطة تحريضية، وجرى منع دلال من نشر أي منشور لمدة 45 يوم.

وجاء القبض على الفنانة من قِبل الشرطة الإسرائيلية بعد أن تقدّمت هي بشكوى من التحريض ضدّها من قبل ناشطين إسرائيليين على شبكات التواصل،

- دلال تحيي التراث الفلسطيني في مهرجان «الحمامات الدولي»

- أكثر من 350 كاتب ومحرر وناشر من أنحاء العالم يوجهون رسالة مفتوحة لدعم عدنية شبلي

- تأجيل مهرجان فلسطين الوطني للمسرح حتى إشعار آخر

وقالت عبير بكر محامية دلال أبو آمنة: «دلال نشرت جملة لا غالب إلا الله مع صورة لعلم فلسطين، ويوم الإثنين قامت بلوجر إسرائيلية بنشر صورة دلال والتحريض عليها، وجرت مشاركة التغريدة مئات أو آلاف المرات، مع تحريض مباشر عليها، ونعتها بالنازية وتمني الموت والاغتصاب لها».

وأضافت: «رأينا أنه من المناسب الاستعانة بمؤسسة لحذف كل جمل التحريض على دلال أبو آمنة، خوفًا عليها وعلى أولادها، والأمر طال زوجها وجرى استهدافه عبر شبكات التواصل الإلكترونية».

ردود أفعال مناهضة لاعتقال أبو آمنة

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلية، وقالت فى منشور لها عبر «فيسبوك»: «وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها»

بينما كتب الشاعر والإعلامي زاهي وهبى: «كل التضامن مع الفنانة الصديقة دلال أبو آمنة التي اعتقلتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي».

كما كتبت الأديبة الليبية رزان نعيم المغربي: «الحرية للفنانة دلال آبو آمنة»

ويشار إلى أن أبو آمنة مغنية ومنتجة، ودكتورة باحثة في علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب من معهد التخنيون التطبيقي في حيفا، وتتبنى مشروع «يا ستى»، وهو مشروع غنائي موسيقي فلسطيني من فكرة وإنتاج أبو آمنة تقوم من خلاله بإعادة تقديم المادة التراثيّة الفلسطينية، ويشاركها مجموعة من الجدات الفلسطينيات كبار السن بوصلات غنائية نسائية فلسطينية.

يذكر أن جملة «ولا غالب إلّا الله»، هي شعار دولة بني الأحمر في الأندلس، يقال أنهم اتخذوها شعاراً لهم يذكّر زوّار الأندلس أن الحضارة الإسلامية كانت هنا ولا زالت روحها تسكن جدرانها.

المطربة والباحثة الفلسطينية دلال أبو آمنة، بعد خروجها من محكمة الناصرة، في 18 أكتوبر 2023. (فيسبوك)