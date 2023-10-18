الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا تطلق استوديو جديدا لتبني المواهب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا خلال فعاليات السوق الدولية للمحتوى السمعي البصري «ميبكوم» التي تستضيفها مدينة كان في جنوب شرق فرنسا، إطلاق استوديو جديد للإنتاج يرمي إلى أن يكون جهة حاضنة للمواهب تحت عنوان «هايفنيت ميديا غروب»، بتمويل من شركة «بانيجاي».

وشارك في إنشاء هذه الشركة الجديدة رئيس «بانيجاي» في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية كريس أبريغو، وتشير كلمة «هايفنيت» (أي وضع واصلة بالانكليزية) إلى اللقب الذي يطلق على الفنانين متعددي المواهب على غرار إيفا لونغوريا التي هي ممثلة ومنتجة ومخرجة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت نجمة مسلسل «ديسبرت هاوس وايفز» التي صدر أول فيلم تخرجه «فلامينغ هوت» هذا العام عبر منصة «ديزني» وأطلقت شركتها الخاصة للإنتاج «أنبليفبل إنترتاينمنت» عام 2005، «لطالما كنت أبدي اهتماماً وفضولاً بشأن فكرة التواجد خلف الكاميرا».

إيفا: أشخاص موهوبون يخنقهم الروتين

وأضافت «لكن الرغبة في تقديم المزيد لا تنجح في هوليوود، لأن هذا القطاع يدفعك إلى أن تبقى ضمن اختصاصك، خصوصاً إن كنت شخصاً من أصحاب البشرة الملونة أو امرأة»، وأبدت أسفها لأن هناك أشخاصاً موهوبين «يخنقهم الروتين».

وأكدت «نرغب مع شركة هايفنيت في طرح نموذج بديل، مع مقاربة حديثة لإنشاء محتوى رؤيوياً ذا تأثير ثقافي قوي»، مضيفةً «لن نكتفي بإنشاء محتوى مذهلاً، بل سننشئ البنية التحتية التي تتيح ابتكاره، وهو ما نفتقر إليه في هوليوود».

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وأوضحت شركة «بانيجاي» التي تتبوأ عالمياً صدارة الإنتاج المستقل للبرامج السمعية والبصرية، في بيان، أن مهمة «هايفنيت» ستتمثل في الاستثمار بشركات إعلام وإنتاج محتوى أصلي في الولايات المتحدة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة ماركو باسيتي قوله «هذا أول استثمار استراتيجي رئيسي لنا في السوق الأميركية للإنتاج النصي، وكنّا نسعى إلى تحقيقه منذ فترة».