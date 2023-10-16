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فيلسوف من دعاة «التفكير الإيجابي» عدو أستريكس في مجلده الأربعين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 04:06 مساء
فيلسوف من دعاة «التفكير الإيجابي» عدو أستريكس في مجلده الأربعين
رسام الشرائط المصورة الفرنسي ديدييه كونراد (في الوسط إلى اليسار) والكاتب الفرنسي فابريس كارو (المعروف أيضًا باسم فابكارو) (في الوسط إلى اليمين) بعد مؤتمر صحفي عن المجلّد الجديد من روايات «أستريكس» في دار النشر «آشيت ليفر» في فانف، بالقرب من باريس، في 16أك
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يصدر المجلد الأربعون من سلسلة كتب الشرائط المصورة «أستيريكس»، يوم 26 أكتوبر الجاري، في عدة دول في نفس الوقت على ما كشف ناشرها اليوم الإثنين. 

وسيكون في النسخة الجديدة معلّم فلسفة يدعى فيسيفيرتوس ويعتنق «التفكير الإيجابي» عدوًا لبطل بلاد الغال أستريك، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويحمل المجلد الواقع في 48 صفحة عنوان »السوسنة البيضاء« (L'Iris blanc)، ويصدر بالتزامن في عشرين لغة، وطبعت منه أكثر من خمسة ملايين نسخة.

إصدار الكتاب الجديد من سلسلة «أستريكس» في 21 أكتوبر
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والمجلّد هو السادس منذ تولّي ديدييه كونراد عام 2013 مهمة الرسم بعد تقاعد ألبير أوديرزو، أحد مبتَكِرَي السلسلة، أما كتابة النص فيتولاها فابكارو. 

وأوضح المؤلفان خلال مؤتمر صحفي في مقر دار «آشيت ليفر» في فانف، بالقرب من باريس، أن الحبكة تدور حول توليوس فيسيفيرتوس، طبيب يوليوس قيصر، وهو فيلسوف أيضاً، وقد حضر فيسيفيرتوس إلى قرية أستريكس الصامدة في وجه الجيش الروماني، لتحفيز الجنود المحبطين من مقاومة البلدوز، ليرفع معنويات الجنود الرومان، و يحدث انقساماً داخل القرية الغالية.

فلسفة جديدة تلاقي رواجا
فهذه الفلسفة الجديدة التي تدعو إلى اللطف والنظام الغذائي النباتي والتأمل، ستجد مؤيدين لها، مثل زوجة زعيم القرية، بونمين، ومنتقديها، مثل أستريكس المتشكك.

وقد رسمه ديدييه كونراد في البداية شاباً إلى حد ما، لكن كاتب السيناريو والناشر، ارتأيا أن يكون رجلاً ناضجاً ذا شعر أبيض يصل إلى الكتفين.

وتحقق مجلدات «أستيريكس» التي تصدر مرة كل سنتين مبيعات عالية، رغم وفاة مؤلفيها الأساسيين كاتب السيناريو رينيه غوسيني عام 1977 والرسّام ألبير أوديرزو عام 2020.

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