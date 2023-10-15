وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت، فجر الأحد عن 62 عاما في بيروت، الإعلامية اللبنانية جيزال خوري التي اشتهرت ببرامجها الحوارية، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، على ما أكدت مصادر مقربة منها، تأكيداً لما أوردته صباحاً محطة «إل بي».

وقالت مديرة مهرجان «ربيع بيروت» التابع لـ«مؤسسة سمير قصير»، التي أسستها جيزال خوري، الممثلة رندة الأسمر، إن الإعلامية توفيت في منزلها محاطة بولديها، حسب وكالة «فرانس برس»، مشيرة إلى أن خوري، وهي صاحبة مسيرة إعلامية طويلة جعلتها من أبرز الصحفيات العربيات، «كانت تُعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين، بعدما تدهور وضعها فجأة، إذ كانت تعاني السرطان منذ نحو عامين ونصف العام، ونُقلت إلى منزلها الجمعة، بناء على طلبها».

وأضافت: «كانت جيزال تحرص على ألا يشعر أحد بأنها مريضة، وواصلت عملها دون إخبار أحد، وكانت مؤسسة سمير قصير الأعزّ على قلبها».

وحاورت خوري خلال مسيرتها أبرز الشخصيات اللبنانية والعربية من خلال برامجها على قنوات عربية مختلفة في الآونة الأخيرة، وكان لها في الآونة الأخيرة برنامج بعنوان «مع جيزال» على محطة «سكاي نيوز عربية».

وُلدت جيزال خوري في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية في العام 1961، وهي متحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت.

مسيرة حافلة

وانطلقت مسيرة جيزال خوري الإعلامية على الشاشة الصغيرة عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي) في عيد افتتاح هذه القناة، بعد دراساتها في مجال الإعلام والتاريخ، وهي أول محطة تليفزيونية خاصة بلبنان في منتصف ثمانينات القرن الماضي. وقدمت جيزال على هذه الشاشة المحلية مجموعة برامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج «حوار العمر» في أواسط التسعينات، الذي حققت به نجاحاً كبيراً من خلال حواراتها مع عدد من ألمع الأسماء الفنية والثقافية والسياسية في لبنان والعالم العربي.

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وانتقلت خوري إلى قناة «العربية» الإخبارية بعيد افتتاحها العام 2003، وعملت فيها سنوات عدة قدّمت خلالها برنامجي «بالعربي» و«إستوديو بيروت». وتابعت خوري مسيرتها التليفزيونية على قناة «بي بي سي عربي» نهاية 2013، حيث قدمت برنامج «المشهد» الذي يسلط الضوء على بعض روايات شهود العيان الأكثر إقناعاً في التاريخ الحديث بالشرق الأوسط. وأخيرا، حطت رحالها في قناة «سكاي نيوز عربية» العام 2020، حيث قدّمت برنامجها الحواري «مع جيزال».

وجيزال خوري أرملة الصحفي اللبناني سمير قصير الذي اغتيل في الثاني من يونيو 2005، وأسست العام 2006 «مؤسسة سمير قصير»، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى بحسب القائمين عليها إلى نشر الثقافة الديمقراطية في لبنان والعالم العربي، وتشجيع الحريات.