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الطبيعة في مؤلفات الشاعرة المتوفاة لويز غلوك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 01:41 مساء
الطبيعة في مؤلفات الشاعرة المتوفاة لويز غلوك
الشاعرة الأميركية لويز غلوك في نيويورك، في 19 نوفمبر 2014 (ا ف ب)
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تُعدّ الشاعرة الأميركية لويز غلوك، الحائزة جائزة نوبل للآداب، التي توفت عن 80 عاما، من أبرز الشعراء الأميركيين، واشتهرت باستنادها في مؤلفاتها على جمال الطبيعة البسيط وطفولتها.

وبحصول المتحدرة من نيويورك، والمُدرّسة في جامعة ييل، على جائزة نوبل الآداب، تكون المرأة السادسة عشرة والأميركي الثاني عشر الذي يفوز بها، بعد إرنست همنغواي (1954) وجون ستاينبك (1962) وتوني موريسون (1993) وبوب ديلن (2016)، حسب وكالة «فرانس برس».

ونالت غلوك عدة جوائز في الولايات المتحدة بفضل مسيرتها الكتابية التي بدأت في أواخر ستينات القرن الماضي، بالإضافة الى أعمالها التى تتسم بأسلوبها السلس، وتجسيدها جمال الطبيعة البسيط، إذ تحتفي قصيدتها «جابونيكا» (مجموعة من الفراشات) بالفن الراقي للرسامين اليابانيين.

وأنكرت غلوك، في مقابلة مع مجلة أميركية معنية بالشعر العام 2006، أن تكون متخصصة في عالم الأزهار، حيث قالت: «لقد تلقيت طلبات كثيرة بشأن الاهتمام بالأزهار، لكنني لست متخصصة في ذلك».

أعمال شعرية خاصة بحديقة
ونشرت العام 1992 كتاباً بعنوان «ذي وايلد أيرس»، وهو عبارة عن مجموعة من الأعمال الشعرية تتناول حديقة بأكملها، ونالت بفضله جائزة بوليتزر، إحدى الجوائز العريقة في العالم.

وبقي شعر غلوك مُتاحاً للجميع بأسلوبها السهل، إذ يمكن لأي شخص ليس على معرفة واسعة باللغة الإنجليزية أن يفهم قصائدها.

واستلهمت أعمالا في شبابها من شعراء معروفين بتعبيرهم الواضح، حيث إنها من محبي التجريد، أبرزهم وليام بتلر ييتس (حائز جائزة نوبل العام 1923)، وتي إس إليوت (فائز بنوبل العام 1948). واستندت غلوك في أعمالها إلى طفولتها بجانب الطبيعة، حيث ذكرت: «كنت طفلة وحيدة، وهو ما كان له أثر واضح على تفاعلي الاجتماعي الذى كنت أُجبر عليه في كثير من الأحيان، ولكنى كنت أشعر بسعادة أكبر عندما أقرأ، بالإضافة إلى مشاهدتي التلفاز بكثرة، وتناول كميات كبيرة من الطعام».

-وفاة الشاعرة الأميركية الحائزة نوبل للآداب لويز غلوك عن 80 عاماً
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وحصلت الشاعرة الأميركية على كنيتها الجرمانية من أجدادها اليهود من المجر الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في مطلع القرن العشرين. وولدت لويز العام 1943 في نيويورك لعائلة شجعتها على التعبير عن إبداعها، وكانت جان دارك إحدى بطلات طفولتها، بينما خصصت لها قصيدة قصيرة في العام 1975.

النساء في شعر غلوك
وصدمت غلوك كثيرا في مراهقتها، ومن بين الصدمات التي واجهتها خسارة أختها الكبرى التي توفيت بعد وقت قصير من ولادتها. كما عانت مشكلات فقدان الشهية.

تخلّت لويز غلوك عن الدراسة، وتزوجت ثم طلقت سريعا، وبدأت تحظى بشهرة واسعة مع أول كتبها «فيرست بورن» العام 1968، واستقر زواجها الثاني بشكل أفضل من زواجها الأول، وأتاح لها أن تصبح أكاديمية، وهى أم لابن واحد.

وكتبت عنها الباحثة الأدبية أليسون كوك في العام 2020: «في مختلف أعمال غلوك الشعرية، تشكل النساء شخصيات مركزية كثيرة في قصائدها، سواء كُنَّ نساء شابات أو أمهات»، مضيفة: «حضور المرأة الشابة في شعر غلوك يندرج ضمن الخطاب النسوي المستمر منذ عقود بشأن ما يعنيه أن يكون الشخص امرأة».

ونشرت الكاتبة على مدى أكثر من 50 عاماً نحو عشرة كتب شعرية ومقالات، ورواية تحمل عنوان «ماريغولد أند روز: إيه فيكشن»، التي صدرت العام 2022، وتتناول حياة توائم مختلفين جدا.

وقالت أمام لجنة نوبل العام 2020: «أحب أحدث أعمالي»، مشيرةً إلى كتابها «أفيرنو»، الصادر العام 2006، لاعتبارها أنه مكان جيد لبدء القراءة.

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