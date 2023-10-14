وفاة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز عن 91 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، الجمعة، عالم الفيزياء الفلكية الفرنسي - الكندي أوبير ريفز عن 91 عاماً، الذي اشتهر بترويجه لعلوم الفضاء.

وقد أعلن ابنه بونوا ريفز وفاته على صفحته بمنصة «فيسبوك»: «بألم كبير تشاركني فيه عائلتي، أعلن وفاة والدنا العزيز الذي انضم إلى النجوم»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويعد ريفز، الذي توفي في باريس، من أبرز المدافعين عن كوكب الأرض، وراوياً بارعاً لتاريخ الكون الذي شكّل شغفه في الحياة.

وقال رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو: «كيبيك خسرت اليوم عالم فيزياء فلكية مشهورا»، مضيفاً: «أدرك أوبير كيف يختار كلماته، لمساعدتنا في فهم الإنسانية واللانهاية، ويغادر اليوم كما جاء. غبار نجوم».

ولد أوبير ريفز بمونتريال في 13 يوليو 1932، وكان يتمتع بموهبة جعل الظواهر الفيزيائية المعقدة جداً مفهومة لجميع من يبهرهم العالم على غراره، وانضم إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) خلال ستينات القرن العشرين، ثم انتقل للعمل في مجال التدريس في بلجيكا، قبل أن يذهب إلى فرنسا، حيث أصبح مديراً للأبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، ومستشاراً للجنة الطاقة الذرية (CEA).

مسيرة مهنية ثانية

وألف أوبير كتاب «باسيانس دان لازور» الذي صدر العام 1981، ليروي فيه قصة الكون، بعدما ورث موهبة سرد القصص من جدته لأمه، شارلوت تورانغو، التي كانت تسرد له في طفولته قصصا عديدة تحرك مخيّلته وتجعله يحلم. وحقق الكتاب نحاجاً فاق كل التوقعات، فبدأ العالم عندها مسيرة مهنية ثانية كمروّج للعلوم. ومن بين كتبه العديدة: «بوسيير ديتوال» العام 1984، و«لور دو سيفريه» العام 1986، و«لا مير إكسبليكيه أ نو بوتي زانفان» العام 2015، و«لا فورور دو فيفر» العام 2020.

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من جهة ثانية، أصبح ريفز ناشطاً شغوفاً بالبيئة، مع دعوته السياسيين إلى التحرك لحماية كوكبنا. وقال خلال ندوة بيئية في قصر الإليزيه العام 2014: «علينا أن نتفادى أن يصبح الكوكب غير صالح للسكن»، مضيفا: «نحن أمام معركة. من سينتصر؟ لا أحد يعلم».

وصرح إلى وكالة «فرانس برس»، في مقابلة تعود إلى العام 2018: «البيئة ليست مجرد مشكلة كبيرة واحدة، بل ملايين المشكلات الصغيرة».