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سلمان رشدي يصدر كتابا عن محاولة اغتياله

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 11:09 صباحا
سلمان رشدي يصدر كتابا عن محاولة اغتياله
الكاتب البريطاني سلمان رشدي في قلعة وندسور في 23 مايو 2023 (أ ف ب)
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تعليق الصورة: الكاتب البريطاني سلمان رشدي في قلعة وندسور في 23 مايو 2023 (أ ف ب)

يُصدر الكاتب الأميركي البريطاني سلمان رشدي كتابا في ربيع 2024 عن الهجوم بسكين الذي كاد أن يودي بحياته في صيف العام 2022، في خطوة يرمي من خلالها إلى الرد على العنف بالفن.

ونقل بيان لدار «بنغوين راندوم هاوس» للنشر عن الكاتب الهندي الأصل البالغ 76 عاما قوله «إن هذا الكتاب كان ضروريا لي، ويمثل وسيلة للتصالح مع ما حدث وردا على العنف بالفن» حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح البيان أن الكتاب سيصدر في 16 أبريل 2024 في أكثر من 15 دولة، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأصيب رشدي بجروح خطرة لدى مشاركته في 12 أغسطس 2022 في مؤتمر في تشوتوكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، جراء هجوم بسكين نفذه شاب أميركي من أصل لبناني اندفع نحوه حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة.

الكتاب يتضمن تفاصيل الحادث للمرة الأولى
ويعيش الكاتب منذ 1989 تحت تهديد فتوى بهدر دمه أصدرها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آنذاك آية الله روح الله الخميني إثر نشر روايته «آيات شيطانية».

وفقد رشدي النظر في إحدى عينيه إزاء تعرضه للحادثة وقال إنه واجه صعوبة كبيرة في استئناف الكتابة بعد ستة أشهر من الواقعة. وألف أحدث رواياته «فيكتوري سيتي» التي صدرت في الولايات المتحدة في فبراير 2023، قبل تعرضه للهجوم، وأثار الهجوم صدمة في الغرب، لكنه حظي في المقابل بالإشادة من جهات متشددة في دول إسلامية مثل إيران وباكستان.

-«فيكتوري سيتي».. رواية جديدة لسلمان رشدي
-سلمان رشدي يكشف مقتطفات من كتابه الجديد

وكتاب «السكين: تأملات بعد محاولة اغتيال» هو «تأمل قوي وشخصي جدا وفيه إرشاد على الحياة والخسارة والحب وقدرة الفن والقوة للاستمرار والنهوض مرة جديدة»، ويتحدث رشدي في الكتاب للمرة الأولى وبتفاصيل دقيقة عن الهجوم الذي تعرض له بحسب بيان «بنغوين راندوم هاوس».

ولرشدي نحو 15 رواية وقصص للشباب وأخرى قصيرة ومقالات، وهو حاصل على جائزة بوكر العام 1981 عن روايته «ميدنايتس تشيلدرن».

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