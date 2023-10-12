جايدا تعلن انفصالها عن وويل سميث منذ العام 2016

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الممثلة جايدا بينكت سميث، في مقابلة الأربعاء، أنها منفصلة عن زوجها ويل سميث منذ العام 2016، أي قبل ست سنوات من «صفعة الأوسكار» الشهيرة التي عكرت صفو حفلة توزيع الجوائز العريقة العام الماضي.

وسُلط الضوء على جايدا وويل خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار العام 2022 بعدما صفع سميث الممثل الفكاهي كريس روك على خشبة المسرح لأنه أطلق نكتة تناول فيها الرأس الحليق لجايدا، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت سميث لقناة «إن بي سي نيوز» إنها وويل كانا منفصلين بصورة تامة قبل سنوات من الواقعة التي سُجلت في احتفال الأوسكار، مضيفة في مقطع مصور من مقابلة ترمي إلى الترويج لمذكراتها الجديدة «ورثي»: «مع وصولنا إلى العام 2016، كنا مُتعبين جدا من محاولة تصحيح العلاقة»، وتحدثت جايدا علنا عن أن علاقة خارج نطاق الزواج كانت تجمعها بالمغني أوغست ألسينا، خلال فترة انفصالها عن زوجها قبل سنوات في العام 2020، وبحسب مقتطفات نُشرت الأربعاء، استمر هذا الانفصال حتى اليوم مع أن الثنائي لا يزالان متزوجين قانونيا.

أسباب الانفصال غامضة

وردا على سؤال عن سبب خيارهما إخفاء انفصالهما، قالت جايدا إنهما «لم يكونا مستعدين بعد للكشف عن ذلك» ولا يزالان يحاولان السعي للتوصل إلى كيفية إقامة شراكة بينهما، مضيفة في مقابلة منفصلة لمجلة «بيبول»: «أحببنا بعضنا جدا ونحاول اكتشاف ما يعني ذلك بالنسبة إلينا».

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وتطرقت جايدا إلى حفلة توزيع جوائز الأوسكار في مارس الماضي، في مذكراتها التي نُشرت مقتطفات منها الأربعاء، وكان ويل سميث اعتلى خشبة مسرح الأوسكار في مارس 2022 وصفع روك بعد إطلاقه دعابة أغضبته عن شعر زوجته الممثلة جايدا بينكيت سميث التي تعاني داء الثعلبة المسبب لتساقط الشعر.

وذكرت جايدا في المقتطفات إنها اعتقدت بداية أن الصفعة كانت «خطوة تنطوي على فكاهة»، موضحة «كنا نعيش حياة منفصلة وحضرنا احتفال الأوسكار كعائلة، لا كزوج وزوجة».

والتقى الزوجان للمرة الأولى خلال تصوير مسلسل «ذي فريش برينس أوف بيل-اير» في العام 1994، وكان سميث آنذاك متزوجا من زوجته الأولى التي طلقها لاحقا، ولجايدا وويل ابنان هما جادين وويلو.