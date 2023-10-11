توقيف عسكري تشيلي سابق في الولايات المتحدة بتهمة قتل نجم غنائي قبل نصف قرن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأميركية، أمس الثلاثاء، أن جندياً سابقاً متهماً بتعذيب وقتل المغني وكاتب الأغاني التشيلي الشهير فيكتور خارا قبل 50 عاماً، في بداية حكم الديكتاتور أوغستو بينوشيه، أُوقف في الولايات المتحدة.

وقال جون كوندون من وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان إن بدرو بابلو بارينتوس «سيواجه الآن اتهامات في تشيلي لتورطه في التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء لمواطنين تشيليين»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفقد الجندي السابق الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1989، جنسيته الأميركية في يوليو الفائت بعد أن رأت المحكمة أنه أخفى معلومات تتعلق بخدمته العسكرية، ودانته في عام 2016، محكمة اتحادية في فلوريدا عن تعذيب فيكتور خارا وقتله، بعد دعوى مدنية رفعتها عائلة المغني.

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وبدأ القضاء التشيلي في عام 1998 التعمق بالتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الديكتاتورية العسكرية لأوغستو بينوشيه، بين عامي 1973 و1990، ومنذ ذلك الحين، جرت إدانة حوالي 250 من عملاء النظام، بمن فيهم أولئك المسؤولون عن تعذيب فيكتور خارا واغتياله.

مؤيد متحمس لـ«سلفادور الليندي»

يذكر أن فيكتور خارا، هو عضو في الحزب الشيوعي التشيلي ومؤيد متحمس للرئيس سلفادور الليندي، الذي أطاح به بينوشيه، من بين السجناء الذين نُقلوا إلى الاستاد الذي يحمل اسمه الآن، وجرى استجوابه هناك وتعذيبه وقتله، وعثر على جثته مصابة بـ44 طلقة نارية.

وانتحر الجنرال التشيلي المتقاعد هيرنان تشاكون (85 عاماً)، الذي أُدين مع ضباط آخرين بقتل فيكتور خارا عام 1973، في أغسطس قبل وقت قصير من سجنه، إذ أطلق النار على نفسه عند توجه الشرطة إلى منزله لاقتياده إلى السجن.

توفي أوغستو بينوشيه العام 2006 من دون أن يُدان على الإطلاق بالجرائم التي ارتكبها نظامه وخلفت نحو 3200 ضحية بين قتيل ومفقود، بحسب منظمات حقوق الإنسان.