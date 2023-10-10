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وفاة المخرج الفرنسي الأرجنتيني جورج لافيلي في باريس عن 90 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 02:54 مساء
وفاة المخرج الفرنسي الأرجنتيني جورج لافيلي في باريس عن 90 عاماً
المخرج الفرنسي الأرجنتيني الأصل جورج لافيلي في 10 أكتوبر 2016 في دار الأوبرا بمدينة رين الفرنسية. (أ ف ب)
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توفي ليل الأحد - الإثنين في باريس عن 90 عاماً المخرج الفرنسي الأرجنتيني الأصل جورج لافيلي، المدير السابق لمسرح «لا كولّين» الوطني، على ما أفادت السفارة الأرجنتينية لدى فرنسا وكالة فرانس برس، تأكيداً لخبر نشرته صحيفة «كلارين» الأرجنتينية.

جاء لافيلي المولود في بوينس آيرس عام 1932 إلى باريس بمنحة دراسية من الصندوق الوطني للفنون في الأرجنتين، لمتابعة دروس شارل دولّان وجاك لوكوك المسرحية.

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وبرز في فرنسا العام 1963 من خلال إنتاجه مسرحية «زواج» للكاتب البولندي فيلتولد غومبروفيتز، وفاز عنها بالجائزة الكبرى للإخراج في المسابقة الوطنية للفرق الشابة.

إدارة مسرح «لا كولّين»
تولى لافيلي الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 1977 إدارة «لا كولّين»، أحد المسارح الوطنية الفرنسية الستة المخصصة للمؤلفات المعاصرة، منذ تأسيسه في باريس عام 1987 حتى عام 1996.

وأشادت دار «تياترو كولون» الأرجنتينية في بوينس آيرس بالراحل عبر شبكة «إكس» (تويتر سابقاً).

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