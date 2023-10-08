انتهاء تصوير فيلم «أنف وثلاث عيون».. معالجة سينمائية معاصرة لرواية إحسان عبدالقدوس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صنَّاع فيلم «أنف وثلاث عيون»، الأحد، الانتهاء من تصويره والذي بدأ شهر أغسطس الماضي، والفيلم معالجة سينمائية معاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس والتي جرى تقديمها في فيلم سينمائي العام 1972.

وفيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المقبلة من 2023.

قصة الفيلم ونجومه

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبوضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي وصدقي صخر وسلوى محمد علي ونبيل ماهر ونور محمود والطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.