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خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 03:52 مساء
خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس
معرض فني تفاعلي يتيح الدردشة مع صورة لفان غوخ
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لا يكتفي معرض يستضيفه متحف أورسيه في باريس اعتباراً من الثلاثاء بلوحات فنسنت فان غوخ المعلّقة على الجدران، بل يتيح لزائره الانغماس في عالم الفنان الهولندي أو الدردشة مع صورته الرمزية «أفاتار» مستعيناً بالواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

ويركّز المعرض الذي يحمل عنوان «فان غوخ في أوفير سور واز، الأشهر الأخيرة»، على اللحظات الأخيرة للفنان الذي انتحر في أحد الحقول، عن 37 عاماً، بعدما رسم 74 لوحة خلال 70 يوماً في هذه البلدة، حسب وكالة «فرانس برس».

تجربة افتراضية تتفاعل فيها لوحه فنية مع الزوار
ويضمّ المعرض 50 من هذه اللوحات تُجمع للمرة الأولى في معرض واحد، ومن بينها اللوحة الأخيرة له «جذور الشجرة» ولوحته الشهيرة «حقل قمح مع الغربان» التي رسمها قبل أسابيع قليلة من المأساة، على ما شرح إيمانويل كوكيري القيّم على المعرض مع مؤرخة الفن نينكي باكر.

ويمتد العرض المادي للوحات إلى تجربة افتراضية وتفاعلية والحسية مع عالم فان غوخ ولوحاته والبلدة التي أقام فيها من خلال خوذة للواقع الافتراضي، ومن خلال محطة تفاعلية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تجيب فيها الصورة الرمزية لفان غوخ، بلهجة هولندية، على أسئلة الزوار، فعندما يُسأل الرسام مثلاً عن لونه المفضل يجيب باللون الأصفر دون تردد، وعن سؤال في شأن لوحة «حقل قمح مع الغربان» يوضح أنها ترمز إلى وضعه «النفسي في ذلك الوقت».

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