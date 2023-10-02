انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت جمهورية نيجيريا انطلاق النسخة الثانية من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع المؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا بمشاركة 15 مبدعًا.

وأقيم الملتقى في المركز الوطني للتنمية في العاصمة النيجيرية أبوجا بحضور وزيرة الفنون والثقافة النيجيرية حنة موسى موساوا، ووزير التربية والتعليم النيجري البروفيسور مامان طاهر، ورئيس الجمعية الوطنية لمعلمي الدراسات العربية والإسلامية نيجيريا، د. موسى أديشنا عبدالرحيم (نتائس) إلى جانب أساتذة جامعات ومعاهد وطلاب ومحبي الشعر العربي ومتذوقيه.

وتنوعت القراءات خلال الملتقى؛ حيث كشفت عن نصوص تحمل عبق الماضي مستعيدةً صورًا ومشهديات راسخة في الذات، فيما انحازت أخرى إلى الحاضر عبر موضوعات متعددة مثل الحب والأمل والوطن.