  • Alwasat News
Atwasat

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 08:49 مساء
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
توزيع جوائز ملتقي الشعر العربي بنيجيريا. (الإنترنت)
alwasat radio

شهدت جمهورية نيجيريا انطلاق النسخة الثانية من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع المؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا بمشاركة 15 مبدعًا.

وأقيم الملتقى في المركز الوطني للتنمية في العاصمة النيجيرية أبوجا بحضور وزيرة الفنون والثقافة النيجيرية حنة موسى موساوا، ووزير التربية والتعليم النيجري البروفيسور مامان طاهر، ورئيس الجمعية الوطنية لمعلمي الدراسات العربية والإسلامية نيجيريا، د. موسى أديشنا عبدالرحيم (نتائس) إلى جانب أساتذة جامعات ومعاهد وطلاب ومحبي الشعر العربي ومتذوقيه.

وتنوعت القراءات خلال الملتقى؛ حيث كشفت عن نصوص تحمل عبق الماضي مستعيدةً صورًا ومشهديات راسخة في الذات، فيما انحازت أخرى إلى الحاضر عبر موضوعات متعددة مثل الحب والأمل والوطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي

علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها الاقتصادية

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الدار مش خالية والناس بأهلها».. ندوة علمية بدار الفنون للثقافة
«الدار مش خالية والناس بأهلها».. ندوة علمية بدار الفنون للثقافة
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد ...
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 39
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)...
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي...
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»...
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»...
المزيد
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا...
«الموت للشيطان الصغير» تتصدّر الروايات الأعلى مبيعًا في أميركا
«الموت للشيطان الصغير» تتصدّر الروايات الأعلى مبيعًا في ......
القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل
القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل...
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 39
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان ......
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول...
المزيد