  • Alwasat News
Atwasat

القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 07:39 مساء
القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل
المغنية اللبنانية نانسي عجرم خلال إحيائها حفلة في إطار مهرجان قرطاج الدولي في تونس في 9 أغسطس 2017 (أ ف ب)
alwasat radio

برَّأ القضاء اللبناني نهائيًا، اليوم الإثنين، فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتله عام 2020 رجلًا تسلل ملثمًا إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة، وهدد بقتله وعائلته. واعتبر القرار أن فعل الهاشم يُصنّف في إطار «الدفاع المشروع عن النفس»، بحسب ما أفاد وكيله وكالة «فرانس برس».

وأوضح مصدر قضائي للوكالة أن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة أصدرت قرارًا صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل أحمد موسى.

- توجيه تهمة القتل قصدًا في حالة دفاع عن النفس لزوج نانسي عجرم

القضاء اللبناني: شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية زوج نانسي عجرم
وشرح وكيل الهاشم المحامي غابي جرمانوس لوكالة «فرانس برس» أن «قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز اليوم (الإثنين) يثبت أن شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم».

وأضاف «هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجودًا فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلًا وهو يحمل سلاحًا وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته، وهذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس»، مشيرًا إلى وجود «توازن بين رد فعله والخطر الذي تسبب به السارق».

وأشار إلى أن «هذا القرار أعطى التوصيف الصحيح للدفاع المشروع عن النفس في حالات مماثلة وبات تاليًا في إمكان أي شخص أن يدافع عن نفسه من دون أن يخشى صدور أي حكم قضائي بحقه بشرط التناسب بين الفعل الضار بالشخص وردة فعله المتمثلة في الدفاع عن نفسه».

وكان موسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة على بعد نحو عشرين كيلومترًا شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من يناير 2020، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى إلى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزينة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه بـ 18 طلقة نارية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل

ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي

علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
جيرار دوبارديو يندد بقرار «إعدامه» على خلفية اتهامات بالاغتصاب
جيرار دوبارديو يندد بقرار «إعدامه» على خلفية اتهامات بالاغتصاب
الروائي السوري خالد خليفة مات على أريكة بعد أن كتب «الموت عمل شاق»
الروائي السوري خالد خليفة مات على أريكة بعد أن كتب «الموت عمل ...
«الدار مش خالية والناس بأهلها».. ندوة علمية بدار الفنون للثقافة
«الدار مش خالية والناس بأهلها».. ندوة علمية بدار الفنون للثقافة
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)...
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي...
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»...
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»...
المزيد
القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل
القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل...
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 39
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان ......
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول...
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون ......
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية...
المزيد