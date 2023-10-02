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الروائي السوري خالد خليفة مات على أريكة بعد أن كتب «الموت عمل شاق»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 11:46 صباحا
الروائي السوري خالد خليفة مات على أريكة بعد أن كتب «الموت عمل شاق»
الكاتب خالد خليفة يتحدث الى وكالة «فرانس برس» من منزله في دمشق في 2 يونيو 2020. فك الربط خالد خليفة.. مات على أريكة بعد أن كتب «الموت عمل شاق». (أ ف ب)
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نعى أدباء ومثقفون وفنانون وصحفيون الروائي والكاتب والشاعر السوري خالد خليفة الذي توفي، مساء السبت.

 وجاءت وفاة خليفة الحائز جوائز عربية وعالمية عن 59 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من عائلته وكالة «فرانس برس».

وأفاد صديقه الصحفي يعرب العيسى الذي رافقه خلال الأيام الأخيرة «لقد توفي داخل منزله وحيداً في دمشق، اتصلنا به كثيراً ولم يرد، وحضرنا إلى منزله فوجدناه ميتاً على الأريكة»، وقال الأطباء في مستشفى العباسيين في دمشق، إن تشخيص الوفاة هو أزمة قلبية.

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وعُرف خليفة المتحدّر من بلدة مريمين في ريف عفرين شمالي مدينة حلب، في أوساط الثقافة السورية بعد مسلسلات سورية عدة كتبها مطلع التسعينات ولاقت رواجاً واسعاً، ومنها «قوس قزح» و«سيرة آل الجلالي» الذي نقل تفاصيل مدينة حلب الاجتماعية والثقافية، ومسلسل «العراب» وغيرها. 

وذاع صيته بعد تأليف روايته «مديح الكراهية» التي ترجمت إلى ست لغات، وجذبت اهتماماً ووصلت للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى العام 2008، وحازت رواية «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» العام 2013 على جائزة نجيب محفوظ للرواية، أحد أبرز الأوسمة الأدبية العربية، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، ومن رواياته المعروفة، «لم يصلّ عليهم أحد» العام 2019، و«الموت عمل شاق» العام 2016، و«دفاتر القرباط» العام 2000، و«حارس الخديعة» العام 1993.

الروائيون ينعون خليفة
كتب الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصابنا ومصاب الأدب العربي كبير»، ونعاه الكاتب والأكاديمي السوري سلام كواكبي «وداعاً أيها الطيب»، وكتب الروائي خليل صويلح «يا لفجيعتنا، سنتحمل موته الشاق وحدنا»، وقال الكاتب الجزائري واسيني الأعرج «الألم كبير والوجع لا يهدأ، هكذا ترحل يا خالد نحونا لتسكننا كما لو كنا في لعبة عبثية مع الموت».

وكتب الشاعر والأديب الفلسطيني البريطاني سمير اليوسف «لا شك عندي بأن ناقداً أو باحثاً سيقدم لنا في النهاية دراسة شاملة عن أعمال خالد خليفة تماماً كما كُتب عن غيره من أدباء سوريا. ولكن كأديب يتيم. كأديب ينتمي إلى ما يشبه العالم المتخيّل وليس في سياق تجربة أدبية وثقافية مرتبطة ببلد اسمه سوريا. وهذا لا يكفي لكي يحصل على ما يستحق من تقدير في سوريا والعالم الناطق بالعربية والعالم عموماً».

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