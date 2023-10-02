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جيرار دوبارديو يندد بقرار إعدامه على خلفية اتهامات بالاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 10:15 صباحا
جيرار دوبارديو يندد بقرار إعدامه على خلفية اتهامات بالاغتصاب
الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو في بروكسل لحضور «مهرجان بروكسل السينمائي الدولي»، 25 يونيو 2018. (أ ف ب )
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خرج الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو عن صمته ونفى الاتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة ضده، منددا بقرار «إعدامه» الصادر عن «محكمة الإعلام».

وفي رسالة مفتوحة نشرتها جريدة «لوفيغارو» الفرنسية قال دوبارديو «لم أعتدِ مطلقا على أي امرأة» حسب وكالة «فرانس برس».

وفي نص طويل مكتوب بأسلوب أدبي، قال الممثل (74 عاما) «إلى محكمة الإعلام، الخاص بالقرار التعسفي لإعدامي.. ليس لدي سوى أقوالي لأدافع عن نفسي».

وهذه المرة الأولى التي يعلق فيها دوبارديو على الاتهامات التي أوردها موقع «ميديابارت» الإخباري في أبريل.

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ووجهت 13 امرأة اتهامات للممثل بالعنف الجنسي، يعود بعضها إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ووُجهت لنجم فيلم «سيرانو دو بيرجوراك»، تهمة «الاغتصاب» و«الاعتداء الجنسي» في ديسمبر 2020، بعدما قالت الممثلة شارلوت أرنو إن النجم الفرنسي اغتصبها مرتين في منزله الباريسي في أغسطس 2018، حين كانت تبلغ 22 عاما.
 

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