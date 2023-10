الإسبانية خايوني كامبوردا تفوز بجائزة «الصدفة الذهبية» في مهرجان سان سيباستيان

القاهرة - بوابة الوسط

فازت المخرجة الإسبانية خايوني كامبوردا السبت، بجائزة «كونشا دي أورو» «الصدفة الذهبية»، أرقى مكافأة تُمنح في مهرجان سان سيباستيان، عن أحدث أفلامها «أو كورنو».

ويتناول الفيلم قصة جامعة صدف تعيش في بلدة ساحلية في غاليسيا خلال سبعينات القرن الماضي، تساعد النساء على الولادة أو إنهاء حملهنّ. وقالت كامبوردا «إنّ حصولي على هذه الجائزة مميز جدًا لي، لأنني نلتها في مدينة نشأت فيها»، بحسب «فرانس برس».

أفضل سيناريو لفيلم «بوان»

وفاز فيلم «بوان» للأرجنتينيين ماريا ألشيه وبنجامين نايشتات، بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثل عن أداء الأرجنتيني مارسيلو سوبيوتو. وذهبت جائزة «الصدفة الفضية» لأفضل مخرج إلى التايوانيين تزو-هوي بينغ وبينغ-وين وانغ عن فيلم «تشون شينغ» (Chun Xing).

ومن بين النجوم الذين حضروا المهرجان جولييت بينوش وجيسيكا شاستان ومادس ميكلسن. وكرّم المهرجان الممثل الإسباني خافيير بارديم.

وشهد افتتاح المهرجان أول عرض في أوروبا لفيلم «ذي بوي أند ذي هيرون» (The Boy and the Heron)، أحدث فيلم تحريكي للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي.