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اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 02:02 مساء
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
صورة التقطت في 16 مايو 2016 لرسم جداري لمغني الراب الأميركي الشهير توباك شاكور في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية. (أ ف ب)
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أوضحت سلطات لاس فيغاس الواقعة في ولاية نيفادا في مؤتمر صحفي أن شرطة المدينة أوقفت، صباح الجمعة، الزعيم السابق لعصابة «ساوث سايد كومبتون كريبس» من لوس أنجليس دواين كيف دي ديفيس، ووُجهت إليه تهمة قتل مغني الراب الأميركي الشهير توباك شاكور في لاس فيغاس العام 1996، على أن يُحدد موعد محاكمته قريباً. 

وأشارت السلطات إلى أن هذا الأمر قد يفتح الطريق أخيراً أمام كشف ملابسات هذه القضية التي هزّت أوساط الـ«هيب هوب» قبل 27 سنة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وسبق لديفيس البالغ اليوم 60 عاماً أن اعترف قبل مدة طويلة بأنه كان في سيارة الـ«كاديلاك» البيضاء التي أُطلقت منها الرصاصات الأربع التي قتلت توباك عندما كان في الخامسة والعشرين، وأكد في كتاب صدر العام 2019 أن العيارات النارية أُطلقت من المقاعد الخلفية للسيارة بينما كان هو في الجهة الأمامية.

وبموجب القانون الأميركي، لا يَحول هذا الدور غير المباشر دون توجيه تهمة القتل إليه، وشرح الملازم جيسون جوهانسون من شرطة لاس فيغاس أن دواين ديفيس «كان العقل المدبر لهذه المجموعة من الأفراد الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتولى تنسيق الخطة التي نُفذت»، وأفاد المدعي العام في مقاطعة كلارك ستيف وولفسون بأن «قانون نيفادا يسمح باتهام شخص بارتكاب جريمة سواء أكان متورطاً فيها بشكل مباشر أو كان شريكاً».

وقائع ليلة قتل مر عليها 27 عاماً
وشرحت الشرطة خلال المؤتمر الصحفي الخصومات بين العصابات التي أدت إلى أحداث ليلة 7 سبتمبر 1996 وإلى مقتل توباك شاكور بنتيجتها، حيث ثبت في الوقائع أن مغني الراب حضر تلك الليلة مباراة ملاكمة لمايك تايسون في لاس فيغاس، بصحبة مؤسس شركة «ديث رو» للإنتاج الموسيقي شوغ نايت، المنتمي أيضاً إلى عصابة «موب بيرو» في لوس أنجليس وحضر المباراة عدد من أعضاء هذه العصابة التي كانت غريمة «ساوث سايد كومبتون كريبس» بزعامة دواين ديفيس.

بعد المباراة، اكتشف أعضاء «ديث رو» أن أورلاندو أندرسون، نجل شقيقة دواين ديفيس، موجود في المباراة، فأوسعوه ضرباً في ممرات القاعة التي كانت تقام فيها، وكان شوغ نايت بين هؤلاء، وأوضح الملازم جوهانسون أن دواين ديفيس بدأ بعد هذه الحادثة «بوضع خطة للحصول على مسدس بغية الانتقام من شوغ نايت وشاكور»، وهو الذي وفّر السلاح لِمَن كان في المقاعد الخلفية للسيارة التي أطلقت منها النار على توباك، وأوضحت السلطات أن هذا التسلسل الزمني للوقائع كان معروفاً منذ مدة طويلة، ولكن لم تتوافر لدى الشرطة، قبل اليوم، الأدلة اللازمة للمقاضاة.

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وأدى نشر مذكرات ديفيس، ومختلف المقابلات التي سبق أن أجريت معه عام 2018 إلى حدوث انتعاش مذهل في التحقيق، فهو آخر شاهد على مقتل توباك لا يزال على قيد الحياة، ومن خلال أحاديثه العلنية، «قدّم مجموعته الخاصة من التصريحات التي تتطابق تماماً مع الأدلة» المتوافرة لدى المحققين، بحسب الملازم جوهانسون، ودفعت الأدلة الجديدة الشرطة إلى تفتيش منزل زوجته في نيفادا في يونيو، وهو التطور الذي أعاد القضية إلى الواجهة.

مسيرة فنية حافلة عل الرغم من قِصرها
وكان نجم الهيب هوب يُعدّ أبرز فناني ساحل الولايات المتحدة الغربي وعرف مسيرة فنية حافلة رغم قِصرها، وبيع 75 مليوناً من ألبومات توباك، وأشهرها  «كاليفورني» و«تشاينجز» و«دير ماما» و«أول آيز أون مي».

وبعد ستة أشهر من مقتله، اغتيل منافسه على الساحل الشرقي كريستوفر «ذي نوتوريوس بيغ» والاس، ويربط كثر اغتيالهما بالتنافس بين شركته للتسجيلات الموسيقية «ديث رو» والتي مقرها لوس أنجليس، وبين شركة «باد بوي إنترتينمنت» في نيويورك.

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