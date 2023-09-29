رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، اليوم الجمعة، الكاتب والأديب المصري كمال رحيم، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة أدبية ثرية، تُوجت بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الآداب العام الماضي.

ونعت صفحة الكاتب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الفقيد، قائلة «البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الآن إلى رحمة الله تعالى الأديب لواء دكتور كمال رحيم».

أ هم إنتاجه الأدبي

للروائي الراحل عديد المؤلفات الروائية، ومنها ثلاثية اليهود «المسلم اليهودي، وأيام الشتات، وأحلام العودة»، والتي تُرجمت إلى ثلاث لُغات، وكانت آخر إصداراته رواية «وكسة الشاويش»، والتي أعلنت عن صدورها دار نشر «الشروق» منذ يومين.

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ونال كمال رحيم العديد من الجوائز منها، جائزة نادي القصة أربع مرات، وجائزة الدولة التشجيعية العام 2005 عن روايته «يوميات مسلم يهودي»، وجائزة الدولة التقديرية للآداب العام 2020.

وكمال رحيم من مواليد 1947، حصل على ليسانس الحقوق والشرطة، ثم ماجستير القانون العام من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ودبلوم الإحصاء الجنائي من المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وحصل على دكتوراه في النظم السياسية والقانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وتدرج في وظائف الشرطة حتى وصل إلى رتبة لواء، وعمل مفتشاً للإنتربول المصري في فرنسا العام 1978 ثم صار مديراً له لمدة ثلاث سنوات.

ودرَّس القانون العام بأكاديمية الشرطة بسلطنة عمان، وانتدب للإشراف على عديد الرسائل العلمية بأكاديمية نايف للأمن بالسعودية وأكاديمية الشرطة بمصر.

وأفادت عائلته أن الجنازة تُشيع، اليوم الجمعة، والعزاء يوم الأحد المقبل.