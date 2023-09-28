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وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 04:20 مساء
وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاماً
المغنية اللبنانية نجاح سلام متوسطة مواطنها المغني صبحي توفيق (إلى اليسار) وزوجته زينة المصري (إلى اليمين) خلال زفافهما في منطقة عاليه في 7 أغسطس 2000. (أ ف ب)
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غيّب الموت المغنية اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاماً، وفق ما أعلنت ابنتها اليوم الخميس، فيما نعى مسؤولون في بيروت الفنانة التي اشتُهرت عربياً بأغنياتها اللبنانية والمصرية قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية.

كتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي عبر حسابها على شبكة «فيسبوك»: «وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله»، من دون أن تشير إلى أسباب الوفاة، بحسب وكالة «فرانس برس». 

ورثى رئيس الحكومة اللبنانية السابق تمّام سلام قريبته الراحلة، واصفاً إياهاً بـ«الفنانة الكبيرة»، واعتبر أن «صفحة من تاريخ الفن والغناء» في العالم العربي انطوت مع وفاة المغنية المولودة عام 1931 والتي اعتزلت قبل أكثر من 30 عاماً، قائلًا «نجمة مضيئة في هذا الزمن الرديء ذوت ولكنّ نورها سيبقى بريقاً مشعّاً في تاريخ الفن والغناء العربي الأصيل».

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وأضاف سلاّم في بيان أن الراحلة التي سجّلَت العام 1949 أولى أغنياتها وهي «حوّل يا غنام»، ثم أغنية يا «جارحة قلبي»، «تألقت وبرق نجمها في مرحلة غنية بالفن والفنانين الكبار، أمثال عبد الوهاب، وأم كلثوم، وأسمهان، وفريد الأطرش، وصباح، ووديع الصافي، وغيرهم ممن تركوا بصمات بل وتراثاً غنياً تراكم كنزاً ثميناً في عالم الفن والغناء على مدى عقود عديدة».

كذلك نعاها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر وسائل التواصل قائلًا: «رحم الله الفنانة القديرة نجاح سلام، وأخلص التعازي لعائلتها ومحبيها».

ومنحتها مصر الجنسية، وحصلت على أوسمة وتكريمات في بلدها لبنان وفي عدد من الدول العربية، وتولّت نجاح سلام اعتباراً من مطلع الخمسينات أدوار البطولة في عدد من الأفلام السينمائية، تمثيلاً وغناءً، كان أولها «على كيفك» العام 1952، ثم «الدنيا لما تضحك» و«ابن ذوات» و«دستة مناديل» وسواها. 

ثراء ونشاط فني ثم اعتزال 
وغنّت نجاح سلام لأهمّ الملحّنين، ومن أبرز أغنياتها «أسرار الحب» و«أنا النيل مقبرة الغزاة» و«ميّل يا غزيّل»، و«برهوم حاكيني» و«يا أغلى اسم في الوجود يا مصر» و«الشب الأسمر» وسواها الكثير بين خمسينات القرن العشرين وسبعيناته، كذلك غنّت «سورية يا حبيبتي»، وللجزائر «محلى الغنا بعد الرصاص ما تكلم»، ولدول عربية أخرى.  

وفي العام 2000، تحجّبت نجاح سلام وابتعدت عن الأضواء، وقالت عام 2016 في حديث لصحيفة «الراي» الكويتية «الاعتزال لم يكن وارداً عندي، ولكن عندما ذهبتُ إلى الحج برفقة ابنتي وصهري، وأديتُ الفريضة، عدتُ وأنا أرتدي الحجاب، ولكنني لم أعتزل الفن بل اتجهت نحو الغناء الوطني والديني».

ويشار أن تشييع الجنازة سيكون غدًا الجمعة في أحد مساجد العاصمة اللبنانية وتُوارى في ثرى حرج بيروت.

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