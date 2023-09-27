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فيلم جولة تايلور سويفت في الصالات العالمية 13 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 01:02 مساء
فيلم جولة تايلور سويفت في الصالات العالمية 13 أكتوبر
تايلور سويفت في احتفال توزيع جوائز «إم تي في» للأغنيات المصورة في نيوجيرسي في 12 سبتمبر 2023
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يُطرح الفيلم المنتظر عن حفلات المغنية تايلور سويفت ضمن جولتها الموسيقية «إيراس»، في صالات السينما حول العالم في 13 أكتوبر، تزامنًا مع إطلاقه في الولايات المتحدة حيث يُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا، وفق ما أعلنت المغنية وشبكة «ايه ام سي» الموزعة للعمل.

وأعلنت سلسلة دور السينما «ايه ام سي» أن فيلم تايلور سويفت «ذي إيراس تور سيُعرض في جميع دور السينما ضمن سلسلة «أدويون» التابعة لها في أوروبا، والموجودة خصوصًا في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

تايلور سويفت تنافس الاستوديوهات السينمائية في عقر «دورها»

ولفتت كذلك إلى أنها تتفاوض على اتفاقات مع شركات مشغلة أخرى بهدف توزيع العمل في مئة دولة وفق وكالة «فرانس برس».

وكتبت المغنية (33 عامًا) على إنستغرام «ليست الجولة وحدها عالمية».

وكان الإعلان عن إصدار الفيلم في 31 أغسطس قد أثار حماسة كبيرة تجلت عبر التهافت على الحجز المسبق لتذاكر السينما، إذ بلغت قيمة هذه الحجوزات 37 مليون دولار منذ اليوم الأول، وهو رقم قياسي يضاف إلى ذلك الذي حققته الجولة نفسها والتي من المتوقع أن تتجاوز إيراداتها مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ.

مجموعة إعلامية أميركية تبحث عن صحفي لتغطية أخبار تايلور سويفت
 

ظاهرة الأرقام القياسية
وقد يحقق الفيلم أكثر من 100 مليون دولار في دور السينما في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه، في إنجاز لم يسبقه إليه أي فيلم لحفل موسيقي عُرض في دور السينما.

جوائز «إم تي في» للأغاني المصورة تذهب لتايلور سويفت وشاكيرا

وتشكل تايلور سويفت ظاهرة حقيقية في الولايات المتحدة، حيث تحطم الأرقام القياسية في كل مرة تصدر فيها ألبومًا جديدًا. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أثارت سويفت أيضًا شائعات حول حياتها العاطفية وعلاقتها الجديدة مع نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي من خلال ظهورها في مباراة «كنساس سيتي تشيفز» إلى جانب والدة اللاعب.

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