الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وسائط أعلامية سعودية وعربية الصحفي والكاتب هاني نقشبندي، الذي توفي، مساء أمس الأحد، بعد مسيرة حافلة في العمل الصحفي والإعلامي عن عمر ناهز 60 عاماً.

حيث نعاه وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري بمنشور عبر منصة «إكس» قائًلا: «أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الإعلامي الأستاذ هاني نقشبندي، رحمه الله، الذي وافته المنية اليوم».

كما نعته المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بقولها: «رحم الله صحافياً جال بين المطبوعات والمنصات، وانطلق نحو النشر والإبداع».

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وقال الإعلامي اللبناني طوني خليفة على منصة «إكس»: «هاني الذي رحبت بك بالأمس عائداً من السفر.. لم أكن أتوقع للحظة أنني سأعود لأودعك اليوم بسفر أبدي طويل.. أبكيتنا أيها الرجل العزيز صاحب الصفات الكثيرة التي يتمنى أي صديق أو زميل أن يجدها بصديقه وزميله، برحيلك اليوم انكسر المشهد بعدما كنت تعمل جاهداً لجعله مكتملاً مشعّاً، هاني نقشبندي وداعاً».

كذلك نعاه الكاتب الصحفي عثمان العمير، معرباً عن حزنه: «أتى كالنسمة وغفى كالنسمة صديق وزميل ونقي القلب والمشاعر، حزن الفقد المفاجئ لا حدود له».

نبذة عن نقشبندي كإعلامي وروائي

هاني إبراهيم نقشبندي، إعلامي وكاتب سعودي، ولد في المدينة المنورة العام 1963، خريج جامعة الملك عبد العزيز في جدة في تخصص «العلاقات الدولية». ويمارس الصحافة منذ العام 1984، وقد عمل في عديد صحف السعودية وترأس تحرير مجلات «سيدتي» و«المجلة»، اللتين صدرتا باللغة العربية في لندن، كما قدم البرنامج التلفزيوني «حوار مع هاني» لقناة تلفزيون دبي، وهو برنامج سياسي اجتماعي إنساني، كما كان يكتب المقالات في عديد الصحف والمواقع الإلكترونية.

واتجه كذلك للرواية حيث أصدر أول رواياته في أوائل العام 2007 بعنوان «اختلاس»، التي أثارت جدلًا حين صدورها، ورواية «سلاّم» في 2009، و«ليلة واحدة في دبي» التي صدرت عام 2011، و«نصف مواطن محترم» العام 2013، و«طبطاب الجنة» العام 2015، «الخطيب» العام 2017، ،وآخرها رواية «قصة حلم» وجرى تصويرها في مسلسل اسمه «صانع الأحلام»، كما صدر له كتاب «يهود تحت المجهر» 1986، وكتاب «لغز السعادة» 1990.