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الطب الشرعي: وفاة الممثل الأميركي الشاب أنغس كلاود بـسبب «جرعة زائدة»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 04:17 مساء
الطب الشرعي: وفاة الممثل الأميركي الشاب أنغس كلاود بـسبب «جرعة زائدة»
الممثل الأميركي أنغوس كلاود خلال أمسية في بيفرلي هيلز في 27 مارس 2022. (أ ف ب)
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أظهر تقرير طبيب شرعي نُشر، أمس الخميس، أن وفاة الممثل الأميركي أنغس كلاود، أحد نجوم مسلسل «يوفوريا»، عن 25 عاماً في يوليو الفائت ناجمة عن «جرعة زائدة عرضية» من المخدرات.

وقال ناطق باسم قسم الطب الشرعي في مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا إن «أنغوس كلاود توفي بسبب مزيج قاتل من الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين والبنزوديازيبين، في ما يُعتبر جرعة زائدة عرضية»، وأضاف «كان أنغوس يعاني من تسمم حاد مرتبط بهذا الخليط من المخدرات»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفاة الممثل الأميركي أنغس كلاود
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وقالت عائلته عند إعلان وفاته إن «كلاود كان يعاني في الفترة الأخيرة بسبب وفاة والده وكان يعاني مشكلات نفسية»، وأوضحت «كان يتحدث بصراحة عن معركته مع مرضه النفسي»، مضيفةً «نأمل في أن تكون وفاته بمثابة تنبيه للآخرين بأنهم ليسوا وحيدين ولا ينبغي أن يواجهوا المرض بمفردهم».

أول أدواره سبب شهرته
وأدى الممثل دور تاجر المخدرات فيزكو «فيز» أونيل إلى جانب الممثلة زندايا في مسلسل «يوفوريا»، أحد أنجح أعمال شبكة «اتش بي او»، والذي فاز بعدد من جوائز «إيمي»ـ حيث أتاح المسلسل لأنغوس أن يؤدي أولى أدواره التمثيلية، إذ اختاره أحد المخرجين للمشاركة في هذا العمل عندما كان يتنزّه مع أصدقائه في شوارع بروكلين في نيويورك.

 

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