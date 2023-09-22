«أتيليه القاهرة» ينعي الفنان التشكيلي المصري عز الدين نجيب

القاهرة - بوابة الوسط

نعى مجلس إدارة أتيليه القاهرة، اليوم، الفنان التشكيلي والناقد عز الدين نجيب، الذي توفّي، صباح الجمعة، عن عمر يناهز (83 عامًا) بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

يُعد عز الدين نجيب، واحداً من أبرز المهتمين بالفن التشكيلي فى مصر فى الفترة الراهنة، ومن أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، وفقًا للهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو».

أبرز المهتمين بالفن التشكيلى

ونجيب عضو مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين، ومقرر اللجنة الثقافية، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاّب لسنوات، وانتخب رئيسًا لها العام 1995.

وكان عضوًا مؤسسًا بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية، وعضوًا مؤسسًا وسكرتيرًا عامًا للجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة.

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نعته أوساط ثقافية وإعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي، منها المجلس المصري للفنون التشكيلية الذي قال «ننعي بمزيد من الحزن، الفنان التشكيلي والناقد الفني الكبير عز الدين نجيب، فنان له تاريخ طويل في الحركة النقدية الفنية بمصر، ومؤسس جمعية أصالة للفنون التراثية، وله العديد من المؤلفات والإصدارات بالحركة التشكيلية المصرية».

فارس لا يموت في قلوبنا

وقال الإعلامي طارق عبد الفتاح «عز الدين نجيب.. فارس لا يموت في قلوبنا أبدًا»، وقال الفنان التشكيلي صلاح بيصار «وداعًا عز الدين نجيب الفنان والناقد، عمر من الفن الجميل، أكثر من ستين عامًا من الابداع في الصورة والكلمة، والنقد والقصة القصيرة، صاحب كتاب (فجر التصوير الحديث) وأخوته».

وكتب الفنان التشكيلي محمد عبلة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «يرحل عز الدين نجيب،الذي كان علامة مهمة في تاريخنا التشيكلي، مشاركًا في الكثير من فصوله بالفعل والكتابة»

ومن المقرر أن تجري صلاة الجنازة على الفقيد اليوم خلال صلاة الجمعة.