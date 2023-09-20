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«عروق بني معارض» أول موقع سعودي على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 07:29 مساء
«عروق بني معارض» أول موقع سعودي على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي
قطع ظبيان داخل محمية «عروق بني معارض»( أرشيفية : واس)
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أدرجت محمية «عروق بني معارض»، الواقعة غرب المملكة العربية السعودية، كأول موقع سعودي على قائمة التراث العالمي الطبيعي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، حسبما أعلن وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اتُخذ قرار التسجيل خلال الدورة السنوية الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 حتى 25 من سبتمبر الحالي.

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وأكد وزير الثقافة السعودي التزام المملكة بحماية التراث الطبيعي، وتنميته بصورة مستدامة، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على التراث الطبيعي، ومكانته الإستراتيجية في رؤية السعودية 2030

واعتبر أن «تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي ليونسكو كأول موقع سعودي للتراث الطبيعي في القائمة يسهم في تسليط الضوء على أهمية التراث الطبيعي بخارطة التراث العالمي، والقيمة البارزة للمحمية».

تقع «عروق بني معارض» على الحافة الجنوبية الغربية للرّبع الخالي في السعودية، وتبلغ مساحتها 12787 كيلومترا مربعا، وتضمّ فسيفساء من التشكيلات الأرضية والمواطن الفطرية الطبيعية المهمة، وتتقاطع مع كثبان رملية، مرتفعة وهضبة جيرية متقطعة.

 أكبر بحرٍ رمليٍ متواصل على سطح الأرض
وتستوفي محمية «عروق بني معارض» معايير التراث العالمي، بوصفها صحراء رملية تشكل منظرا بانوراميا استثنائيا على مستوى العالم لرمال صحراء الربع الخالي، مع بعض أكبر الكثبان الخطية المعقدة في العالم، وفق «واس».

وتُشكل المحمية الصحراء الرملية المتصلة الوحيدة في آسيا الاستوائية، لتعد بذلك أكبر بحر رملي متواصل على سطح الأرض، وثاني أطول سلسلة جبلية في الجزيرة العربية، بالإضافة إلى ثراء تنوعها على الرغم من صعوبة المناخ.
 

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