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5 يورو عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» اعتبارًا من 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 09:55 مساء
5 يورو عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» اعتبارًا من 2024
لقطة تظهر قوارب جندول في البندقية في الثالث من سبتمبر 2023(الفرنسية)
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تفرض مدينة البندقية الإيطالية التراثية، اعتبارًا من عام 2024، ضريبة قدرها خمسة يورو عن كل يوم على السياح الذين يأتون إلى المدينة، في إجراء يستهدف إثناء الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحامها.

وتعاني المدينة الإيطالية التراثية موجات الازدحام جراء توافد السياح، بينما قد تُدرج هذا الشهر على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرّض للخطر، وفق وكالة «فرانس برس».

قرار تجريبي
وأوضح مجلس بلدية البندقية، أمس الثلاثاء، أن قراره تجريبي يجرى تطبيقه اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2024، يستهدف إثناء الزائرين الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام المدينة المشهورة في جميع أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها.
5 يورو ضريبة عن كل يوم في مدينة البندقية
وبحسب «فرانس برس»، ستشمل هذه الضريبة التي تُدفع عبر الإنترنت، 30 يومًا كحد أقصى، وذلك في الفترات التي يكون خلالها عدد السياح أعلى، خاصة عطلات نهاية الأسبوع المطولة في الربيع وخلال فترة الصيف، على أن يعفى منها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، والسياح الذين يمضون ليلة واحدة في الموقع.

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ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو قوله: إن تلك الضريبة خطوة أولى وتجريبية، متعهدا بأنّ النظام سيكون سهل الاستخدام.

اليونسكو توصي بوضع البندقية على قائمة المدن التراثية المهددة
ويأتي هذا الإجراء في وقت أوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في نهاية يوليو الماضي بوضع مدينة البندقية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، معتبرة أن إيطاليا اتّخذت حتى الآن إجراءات غير كافية لمكافحة تدهور الموقع.

ولفتت اليونسكو إلى أن التنمية المستمرة (في البندقية) وتأثيرات تغير المناخ والسياحة الجماعية تهدد بإحداث تغييرات لا رجعة فيها في القيمة العالمية الاستثنائية للمدينة.

وحذرت المنظمة الأممية من أن ارتفاع منسوب المياه والظواهر الجوية المتطرفة الأخرى المرتبطة بالاحترار المناخي تهدد سلامة الموقع.

ويأتي التصويت على هذه الضريبة تاليًا في توقيت ملائم لمدينة البندقية، التي ظلت تؤجل اتخاذ تدابير جذرية لسنوات، ولا سيما اعتماد مبدأ الحجوزات الإلزامية، وتحديد حصص على عدد الوافدين إلى المدينة للحد من تدفق ملايين السياح إلى الوسط التاريخي المشبع بالزائرين.

أحد أكثر المدن استقطابًا للسياح
البندقية مدينة تأسست في القرن الخامس وأصبحت قوة بحرية كبيرة في القرن العاشر، وتمتد على 118 جزيرة صغيرة. وأصبح هذا الموقع الاستثنائي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1987.

كما أن البندقية واحدة من أكثر المدن استقطابًا للزوار في العالم؛ إذ يصل عدد نزلاء الفنادق فيها خلال مواسم الذروة إلى 100 ألف سائح، إضافة إلى عشرات آلاف الزوار يوميًا. عدد هائل مقارنة بعدد سكان المدينة البالغ 50 ألف نسمة في وسط المدينة، وهو عدد في تراجع مطرد.

وأوضح دبلوماسي من اليونسكو لوكالة فرانس برس في يوليو: لا يزال التركيز ينصب بشكل كبير على السياحة الجماعية، وليس السياحة المستدامة، على حساب السكان. لا ينبغي تحويل البندقية إلى متحف في الهواء الطلق.

بالإضافة إلى السياحة الجماعية، تعاني البندقية وبحيرتها من ارتفاع المد والجزر الذي يغمر بانتظام ساحة القديس مرقس، ويضعف أساسات مبانيها.

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