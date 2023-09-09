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اتهامات لبريطانيا بالتباطؤ في إعادة كنوز «لبدة الكبرى» المنهوبة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 09 سبتمبر 2023, 02:04 مساء
اتهامات لبريطانيا بالتباطؤ في إعادة كنوز «لبدة الكبرى» المنهوبة إلى ليبيا
آثار مدينة لبدة الكبرى الأثرية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تواجه الحكومة البريطانية اتهامات متزايدة بالتباطؤ «غير المقبول» في الاستجابة لمطالب ليبيا بإعادة آثار وكنوز تعود للعصر الروماني، سُرقت من ليبيا خلال القرن التاسع عشر.

يتمحور الخلاف حول «أعمدة مدينة لبدة الكبرى» التي تعود إلى العصر الروماني، وتوجد حاليا في أرض مملوكة لشركة «كراون إستيت» العقارية، المملوكة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، خارج العاصمة لندن.

وتزعم بريطانيا أن الأعمدة الأثرية وهبها حاكم ليبيا إلى الأمير ريجينت في العام 1817، وقاومت حتى الآن مطالب إعادتها، بينما تصر ليبيا على أنها سُرقت من مدينة لبدة الأثرية الواقعة على سواحل البلاد، وتواصل مساعي استردادها.

«أعمدة لبدة الكبرى» مدرجة على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي، وسُميت تيمنا بالمدينة الرومانية التي وجدت على سواحل ليبيا المطلة على البحر المتوسط. وعلى مر القرون، أصبحت المدينة موقعا للنهب الاستعماري للبريطانيين والفرنسيين، حيث أخذ الملك لويس الرابع عشر نحو 600 عمود من لبدة الكبرى، لاستخدامها في قصوره بفرساي وباريس.

رفض بريطانيا الاستجابة لمطالب ليبيا
قال المحامي الليبي، المقيم في لندن، محمد شعبان، وهو المحامي الممثل لليبيا في هذا الصدد، إنه راسل «كراون إستيت» في أكتوبر العام 2021، وطلب الاطلاع على الوثائق الرسمية التي تؤكد أن الأعمدة كانت هبة من ليبيا إلى بريطانيا.

وأوضح، في تصريحات نشرها موقع «ذا ناشيونال» الإخباري اليوم السبت، أنه «توصل بالبحث إلى أن تلك الآثار جرى نقلها بشكل غير رسمي من ليبيا إلى بريطانيا، وهو ما جرى توضيحه بالتفصيل إلى شركة كراون إستيت».

وأضاف أن آخر رد من الجانب البريطاني كان منذ عام تقريبا. وتابع «شعبان»: «على الرغم من اعترافهم باستقبال رسائلي، لكن الجانب البريطاني لم يجيب عن أي من الأسئلة. ما زلت في انتظار رد بعد عامين تقريبا من مراسلتهم. يبدو أن الشركة البريطانية تتهرب من التعامل مع هذه المسألة».

واستطرد: «بالنسبة لي، التأخر في الرد خلال هذه الفترة الطويلة يعني أنهم لا يملكون الأدلة لدحض موقفنا أو أنهم لا يأخذون الجانب الليبي على محمل الجد. في كل الأحوال، هذا الموقف غير مقبول، خصوصا أنهم منظمة تمثل ملك بريطانيا».

وذكر المحامي الليبي: «ليبيا ترغب في التعامل مع شركة «كراون إستيت». لكن يبدو أنهم لا يمنحون هذه القضية المهمة الاهتمام الذي تستحقه. لا أعلم السبب. يستحق عملائي احتراما أكبر مما يجدوه. تلقيت عديد الرسائل من ليبيين عبروا عن الرغبة في إعادة تلك الكنوز إلى موطنها».

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تاريخ أعمدة لبدة الكبرى
تزعم بريطانيا أن هانمر وارينجتون، القنصل البريطاني العام في طرابلس بالعام 1816، أقنع حاكم ليبيا، التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية، وقتها الباشا يوسف القره مانلي، بالسماح له بنقل الأعمدة.

وبالفعل، نقل وارينجتون، إلى جانب الضابط في البحرية الملكية البريطانية ويليام هنري سميث، كنوزا أثرية، بما في 22 من الأعمدة الرخامية، إلى بريطانيا.

في البداية، جرى إيداع الحجارة في المتحف البريطاني. وفي العام 1828، جرى تشييدها من قِبل المهندس المعماري للملك جورج الرابع، السير جيفري وايتفيل، في «وندسور جريت بارك».

نواب بريطانيون يطالبون بإعادة الآثار إلى ليبيا
من جهتها، قالت النائبة من حزب العمال البريطاني، بيل ريبيرو آدي، التي ترأس مجموعة من السياسيين البريطانيين من الأحزاب جميعها يدعون إلى إعادة القطع الأثرية إلى أفريقيا، إن الأمر يتعلق بمعاملة ليبيا باحترام.

وأضافت في تعليقات إلى موقع «ذا ناشيونال»: «من العدل أن نسأل عن وثائق تثبت أن تلك الآثار كانت هدية من ليبيا. بالنهاية، إذا توافرت أدلة أنها مسروقة فيجب التفكير في إعادتها».

وتابعت «بيل»: «ترغب عديد الدول في احترام الملكية، ولا يعني هذا بالضرورة السعي لإعادة كل الأعمال الفنية الموجودة في بريطانيا».

في وقت سابق، أعلنت «كراون إستيت» أن «أعمدة لبدة الكبرى كانت هدية إلى الأمير ريجينت في العام 1817 من قِبل باشا طرابلس. قمنا بتعيين متخصص في التاريخ ومتخصص عربي آخر، للبحث وتأكيد موقف الأعمدة. للأسف، تستغرق تلك العملية وقتا طويلا بالنظر إلى كيفية تسجيل الوثائق منذ 200 عام».

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