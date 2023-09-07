انطلاق معرض فلسطين الدولي للكتاب تحت شعار «من النكبة إلى الدولة.. باقون»

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت النسخة الثالثة عشرة لفعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب، اليوم الخميس، بمشاركة 390 دار نشر فلسطينية وعربية وأجنبية، تحت شعار «من النكبة إلى الدولة.. باقون».

قال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المعرض هذا العام «يقام في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة»، بمشاركة 390 دار نشر عربية ومحلية من الأردن ومصر ولبنان والمغرب وسوريا والعراق والكويت والإمارات وتونس والسعودية بجانب توكيلات مشاركة من دول أجنبية مثل تركيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا.

وتابع: «يضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان كتاب ضمن مساحة تجاوزت 6500 متر مربع»، لافتا إلى أن هذه الدورة «تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب».

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اسم الراحلة سلمى الجيوسي على قاعة الندوات

وذكر أبو سيف أن المعرض يضم فضاءات ثقافية متنوعة، حيث تحمل قاعة الندوات والفعاليات هذا العام اسم الكاتبة الراحلة سلمى الجيوسي «التي أسهمت عبر كتاباتها المتنوعة في إثراء المكتبة العربية والفلسطينية بمراجع ومؤلفات ستظل علامة فارقة في ثقافتنا»..

وستتناول هذه الندوات قضايا التعليم العالي الفلسطيني وحقوق الملكية الفكرية والسينما وتجارب المسرح الفلسطيني والأغنية الشعبية والتراث الثقافي المادي وغير المادي وسبل حمايته والصحافة الفلسطينية.

يشار إلى أن المعرض يخصص زاوية للشاعر الفلسطيني زكريا محمد الذي رحل في أغسطس الماضي عن 73 عاما، وأخرى للفن التشكيلي يجري من خلالها افتتاح معرض لأحد الفنانين والفنانات الفلسطينيين يوميا كما ستكون هناك زاوية للمسرح وفعاليات للزجل الشعبي والدبكة.