وزيرة الثقافة تلتقي عضوات المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي على أهمية دور المرأة في كافة المجالات، وأهمية ما يمثله منتدى عضوات المجالس البلدية، الذي يضم جميع عضوات المجالس البلدية الحالية والسابقة، من رافد مهم للعمل الوطني لمساندة قضايا المرأة ودعم دورها المجتمعي.

جاء ذلك خلال لقاء توغي، أمس الأربعاء، بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، بعضوات المجالس البلدية والذي تركز حول دور المرأة الفعال الثقافي والمشاريع المستقبلية لقطاع الثقافة داخل البلديات. بحسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورحبت الوزيرة بمقترحات العضوات وتوصياتهن، والتزمت بمواصلة التشاور حول كل ما من شأنه رفعة الوطن.

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وجرى أثناء اللقاء حوار مفتوح بين الوزيرة والحاضرات، تناول القضايا التي تهم العمل الثقافي المحلي، ووسائل النهوض بالعمل الثقافي في البلديات، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية المشتركة في مختلف أنحاء الوطن.

ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، وتسهيل وتعزيز التواصل بين عضوات مجالس بلديات ليبيا، ومناقشة الملفات والقضايا المختلفة، وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية.

وفي نهاية المنتدى منحت العضوات العضوية الشرفية للسيدات الوزيرات، وكذلك منح صفة مستشارة الشؤون الثقافية لوزيرة الثقافة من قبل عضوات البلديات في المنتدى.

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تلتقي بعضوات المجالس البلدية، 7سبتمبر 2023. (وزارة الثقافة - فيسبوك)