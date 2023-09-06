«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت المدينة القديمة بطرابلس مطلع الأسبوع الحالي افتتاح النسخة الأولى لمعرض البيت المورسكي تحت عنوان «ليبيا على مر العصور».

يعدّ المعرض أول معرض خاص يزخر بتراث حضاري وتاريخي عريق وموروثات أصيلة، ونفائس من المقتنيات القديمة من الكتب، والمراسلات، والوثائق، والصور الفوتوغرافية النادرة جدًا، بالإضافة إلى معالم وشخصيات مهمة في تاريخ ليبيا، ومشغولات حرفية تقليدية، وتحف، ومسكوكات نقدية، وطوابع قديمة، تعرض جميعها لأول مرة.

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إضافة لبعض صناعات الزمن الحديث كالبنادق، وآلات الموسيقى، والعملات الورقية التي شهدها السوق الليبي خلال عهود الحكم السابقة، وكذلك بعض اللوحات الفنية المعبرة عن الحياة الاجتماعية والفكرية للمورسكيين.

كثير من الرسومات الزخرفية فقدت طابعها الأصلي

وتحدث أحمد الشاطر أحد منظمي المعرض وحرفي صناعة الذهب والفضة إلى «بوابة الوسط» عن خصوصية المعروضات الموجودة، ووجوب المحافظة عليها، خاصة أن الكثير من الرسومات الزخرفية فقدت طابعها الأصلي، أو شُوّهت بإضافات لم تراعِ رمزيتها الفنية والمكانية، موضحًا أن المشغولات اليدوية تعكس تاريخ أجيال من اللباس والعادات والتقاليد. مثل «الفرملة» بنسخها العديدة، والإكسسوارات بمسمياتها «الخراصات»، و«الشعرية الكبيرة والصغيرة»، و«الحزام البشكطي»، و«الصوالح»، وغيرها.

البصمة الموريسكية في الفن الليبي

و«المورسكيون» اسم يُطلق على سكان الأندلس الذين جرى تهجيرهم بعد سقوط غرناطة، وتمازجوا مع شعوب الساحل الأفريقي، تاركين بصماتهم في الأدب والفن، وكذلك خبراتهم في صناعة الذهب والفضة، وليبيا إحدى البلدان التي امتزح تراثها بالتراث المورسكي، وشكّل محطة مهمة في تطور الكثير من المشغولات اليدوية على مستوى الجودة والجمال.

حرفي في صناعة الذهب والفضة، ومنظم بمعرض البيت المورسكي أحمد الشاطر. (بوابة الوسط)

طبعة نادرة لكتاب المنهل العذب بمعر ضبيت المورسكي. (بوابة الوسط)

إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)

إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)

إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)

طبعة نادرة لكتاب المنهل العذب بمعر ضبيت المورسكي. (بوابة الوسط)

إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)