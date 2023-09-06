  • Alwasat News
Atwasat

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 01:02 مساء
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)
alwasat radio

شهدت المدينة القديمة بطرابلس مطلع الأسبوع الحالي افتتاح النسخة الأولى لمعرض البيت المورسكي تحت عنوان «ليبيا على مر العصور».

يعدّ المعرض أول معرض خاص يزخر بتراث حضاري وتاريخي عريق وموروثات أصيلة، ونفائس من المقتنيات القديمة من الكتب، والمراسلات، والوثائق، والصور الفوتوغرافية النادرة جدًا، بالإضافة إلى معالم وشخصيات مهمة في تاريخ ليبيا،  ومشغولات حرفية تقليدية، وتحف، ومسكوكات نقدية، وطوابع قديمة، تعرض جميعها لأول مرة.

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
محاضرة لـ«الختّالي» حول دور أيقونات ما قبل التاريخ في ليبيا
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية

إضافة لبعض صناعات الزمن الحديث  كالبنادق، وآلات الموسيقى، والعملات الورقية التي شهدها السوق الليبي خلال عهود الحكم السابقة، وكذلك بعض اللوحات الفنية المعبرة عن الحياة الاجتماعية والفكرية للمورسكيين.  

كثير من الرسومات الزخرفية فقدت طابعها الأصلي
وتحدث أحمد الشاطر أحد منظمي المعرض وحرفي صناعة الذهب والفضة إلى «بوابة الوسط» عن خصوصية المعروضات  الموجودة، ووجوب المحافظة عليها، خاصة أن الكثير من الرسومات الزخرفية فقدت طابعها الأصلي، أو شُوّهت بإضافات لم تراعِ رمزيتها الفنية والمكانية، موضحًا أن المشغولات اليدوية تعكس تاريخ أجيال من اللباس والعادات والتقاليد. مثل «الفرملة» بنسخها العديدة، والإكسسوارات بمسمياتها «الخراصات»، و«الشعرية الكبيرة والصغيرة»، و«الحزام البشكطي»، و«الصوالح»، وغيرها.

البصمة الموريسكية في الفن الليبي
و«المورسكيون» اسم يُطلق على سكان الأندلس الذين جرى تهجيرهم بعد سقوط غرناطة، وتمازجوا مع شعوب الساحل الأفريقي، تاركين بصماتهم في الأدب والفن، وكذلك خبراتهم في صناعة الذهب والفضة، وليبيا إحدى البلدان التي امتزح تراثها بالتراث المورسكي، وشكّل محطة مهمة في تطور الكثير من المشغولات اليدوية على مستوى الجودة والجمال. 

حرفي في صناعة الذهب والفضة، ومنظم بمعرض البيت المورسكي أحمد الشاطر. (بوابة الوسط)
حرفي في صناعة الذهب والفضة، ومنظم بمعرض البيت المورسكي أحمد الشاطر. (بوابة الوسط)
طبعة نادرة لكتاب المنهل العذب بمعر ضبيت المورسكي. (بوابة الوسط)
طبعة نادرة لكتاب المنهل العذب بمعر ضبيت المورسكي. (بوابة الوسط)
إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)
إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)
إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)
إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)
إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)
إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)
طبعة نادرة لكتاب المنهل العذب بمعر ضبيت المورسكي. (بوابة الوسط)
طبعة نادرة لكتاب المنهل العذب بمعر ضبيت المورسكي. (بوابة الوسط)
إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)
إحدى المقتنيات الموجودة في بيت المورسكي. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
تعرض الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لحادث دراجة نارية
تعرض الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لحادث دراجة نارية
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم غنائي مصري.. «غرام في الكرنك» و«خللي بالك من زوزو» في المقدمة
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى...
المزيد
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية...
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء»......
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)...
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم غنائي مصري.. «غرام في الكرنك» و«خللي بالك من زوزو» في المقدمة
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 ......
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا...
المزيد