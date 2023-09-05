تعرض الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لحادث دراجة نارية

القاهرة - بوابة الوسط

خضع الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لعملية جراحية لمعالجته من إصابات بالغة في الكاحل والساق والحوض، وفق ما أعلن مقربون منه، بعد تعرضه لحادث دراجة نارية بالقرب من باريس.

وقال المقربون من كاسوفيتز لوكالة «فرانس برس» إن حياة الممثل والمخرج البالغ 56 عاما ليست في خطر. وأوضح والده بيتر كاسوفيتز في بيان نشرته وكيلة أعمال الممثل، أن «العمليات التي أجريت (الأحد) سارت بشكل جيد. سيبدأ ماتيو مساراً طبيعياً للشفاء والراحة واستعادة لياقته البدنية». وشكر الوالد «طاقم التمريض الرائع الذي يبذل كل ما في وسعه من أجل شفائه بصورة جيدة».

وأفاد مكتب المدعي العام في منطقة إيفري قرب باريس، الوكالة الفرنسية، بأن الممثل كان يتلقى دروساً لتحسين مهاراته في قيادة الدراجات النارية على حلبة ليناس مونليري بمنطقة إيسون. ولم يصطدم بمركبة أخرى. وقد وقع من الدراجة النارية التي كان يركبها بمفرده وسقط بقوة على الأرض.

فتح تحقيق في حادث الممثل الفرنسي

وقال المقربون منه لـ«فرانس برس» إن الممثل، الذي كان يضع خوذة وقت وقوع الحادث، لم يعان من أي صدمة في الرأس. وفتح مكتب المدعي العام في إيفري تحقيقا في أسباب الحادث.

وتولى كاسوفيتز إخراج فيلم La Haine العام 1995 وشارك ممثلاً في عشرات الأفلام، من بينها Un héros très discret لجاك أوديار، وAmen لكوستا غافراس، وكذلك في مسلسل الجاسوسية Le bureau des légendes لإريك روشان.

ويُعرض في دور السينما الفرنسية راهناً فيلم التشويق «فيزيون» من بطولة كاسوفيتز وديان كروغر ومن إخراج يان غوزلان.