وودي آلن يعود إلى الفن السابع بـ«كو دو شانس» في مهرجان البندقية

القاهرة - بوابة الوسط

يسلّط مهرجان البندقية، اليوم الإثنين، الضوء على وودي آلن الذي يواجه مقاطعة شبه كاملة بين العاملين في هوليوود بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي على ابنته بالتبني، بعد الانتقادات اللاذعة لفيلم «ذي بالاس» للمخرج المثير للجدل رومان بولانسكي.

فيما لا تلاحق أي محكمة آلن (87 عامًا)، بعد اتهامات وُجّهت إليه بالاعتداء جنسيًا على ابنته بالتبني ديلان فارو، وهو الأمر الذي ينفيه ولم ينجح أي تحقيق في جلاء حقيقته، على عكس بولانسكي الذي يلاحقه القضاء الأميركي منذ أكثر من 40 عامًا بعدما أدانه بتهمة الاغتصاب، ولكنه يعيش بمأمن في أوروبا. وفقًا لوكالة «فرانس برس».

مهرجان البندقية يعيد آلن من الهامش

يعيش سيد الفكاهة والسخرية الاجتماعية ومخرج فيلمي «آني هال» و«ماتش بوينت» منذ سنوات على هامش الفن السابع، ولم يعد تقريبًا يصنع أي أفلام في الولايات المتحدة، وأصبح بالنسبة للبعض أحد رموز الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالعنف الجنسي.

وأثارت دعوته للمشاركة في مهرجان البندقية انقسامًا في الآراء، حيث مر على السجادة الحمراء قبل أن يقدم فيلمه الفرنسي «كو دو شانس» غير المشارك في المنافسة، حيث يرى البعض في ذلك رمزًا لإفلات الفنّانين من العقاب، فيما يدعو آخرون إلى اتّباع مبدأ قرينة البراءة أو إلى عدم المزج بين الإبداعات الفنية وسلوك أصحابها، كما يرى مدير المهرجان ألبرتو باربيرا الذي دعا في تصريح لوكالة «فرانس برس» إلى «التمييز بين الإنسان والفنان» في مقاربة هذه المسألة.

صوّر آلن فيلمه الخمسين في باريس مع ممثلين فرنسيين أبرزهم لو دو لاج وملفيل بوبو ونيلس شنيدر وفاليري لوميرسييه، ويقدم الفيلم نفسه على أنه فيلم تشويق ممزوج بالهزلية الخفيفة. وتدور أحداثه حول علاقة خارج إطار الزواج في أحد الأحياء الباريسية الراقية، وسيُعرض في دور السينما الفرنسية اعتبارًا من 27 سبتمبر الجاري.

صوفيا كوبولا وريوسوكي هاماغوتشي

على صعيد المنافسة للفوز بالأسد الذهبي، تُعدّ النسخة الثمانون من مهرجان البندقية، منوّعة جدًا على الرغم من غياب معظم أبطال الأفلام المشاركة بسبب الإضراب التاريخي للممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود.

ومن بين الأفلام التي لقيت إعجاب النقاد، فيلم الخيال «بور ثينغز» بطولة الممثلة الأميركية إيما ستون وإخراج اليوناني يورغوس لانثيموس صاحب فيلمَي «ذي لوبستر» و«ذي فيفوريت» فيلم «فيراري» بطولة آدم درايفر وإخراج الأميركي مايكل مان، و«ذي بيست» للمخرج برتران بونليو ومن بطولة ليا سيدو، النقّاد.

- ضجة في مهرجان البندقية بسبب بولانسكي وفيلم «مايسترو»

- «المايسترو» برادلي كوبر يحصد «الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية

- مهرجان البندقية يعيد فاسبندر إلى الشاشة الكبيرة

يترأّس لجنة التحكيم المخرج داميان شازيل مخرج فيلمي «لا لا لاند» و«بابيلون» وتضم مخرجين وممثلين، بينهم المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون والممثل الفلسطيني صالح بكري، تشاهد اليوم الإثنين فيلمين طال انتظارهما، وهما «بريسيلا» من إخراج صوفيا كوبولا وهو سيرة ذاتية لزوجة المغني إلفيس بريسلي، والفيلم الثاني هو فيلم «إيفل داز نات اكزيست» للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي صاحب فيلم «درايف ماي كار» الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي العام 2022.

وبالنسبة للأفلام الفرنسية، سيعرض مهرجان البندقية الفيلم المشارك بالمنافسة«أور-سيزون» للمخرج ستيفان بريزيه، والفيلم غير المشارك بالمنافسة (Daaaaaali!) «داااالي» للمخرج كانتان دوبيو.