«هدنة».. معرض فوتوغرافيا بطرابلس عن السلام (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس، الخميس، فعاليات معرضٍ فوتغرافيٍ عن السلام بعنوان «هُدنة»، بالتعاون مع شبكة نساء ليبيا للسلام.

أقيم المعرض بدعم فنانة التصوير هبة شلابي ومجموعة ناشطي حركة فن، وتنسيق إسماعيل أبوريان ومحمد المقهور، عن فكرة شبكة نساء ليبيا لدعم السلام، وبدعم فن الأربعين بفضاءات الخارجية. بحسب صفحة المعهد العالى لتقنيات الفنون زاوية الدهماني على «فيسبوك».

استمرّ يومًا واحدًا، عُرضت خلاله عديد اللوحات الفنية التي تُجسّد ملامحَ وطبيعة البلاد وتراثها، وتخلله عرض فني على خشبة المسرح عبّر عن خصوصية وقيمة الموروث الثقافي والفني بدولة ليبيا.

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ويحمل المعرض رسالة إنسانية لليبيين الباحثين عن السلام والعيش في أمان.

حضر فعالياته عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي والمهتمين بمجال الفنون، ومنهم وكيلة وزارة السياحة حنان الحاسي، وسفيرة دولة بريطانيا، ونائبة السفير الهولندي، ونائب السفير المالطي.

معرض «هدنة» عن السلام، 31 أغسطس. (فيسبوك)

معرض «هدنة» عن السلام، 31 أغسطس. (فيسبوك)

معرض «هدنة» عن السلام، 31 أغسطس. (فيسبوك)

معرض «هدنة» عن السلام، 31 أغسطس. (فيسبوك)