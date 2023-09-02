  • Alwasat News
Atwasat

«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 11:30 صباحا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي (يسار) في متنزه البراكين الوطني في رواندا، 31 أغسطس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أودري أزولاي، إلى تعزيز عمل المجتمع الدولي من أجل حماية القردة العليا، لأن وضعها «ما زال حرجا».

وصرّحت أزولاي، الجمعة، بعد زيارتها رواندا التي استمرت ثلاثة أيام: «الوضع العالمي للقردة العليا أمر مهم جدا. يجب تعزيز عمل المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن إذا أردنا تجنّب انقراض بعض الأنواع إلى الأبد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «حماية هذه القردة، التي لا يفصل البشر عنها سوى 2% من الحمض النووي، هي مسؤولية جماعية. ندعو كل البلدان إلى القيام بدورها، خصوصا الدول الأكثر تقدما، عبر تعزيز آليات التضامن مع البلدان التي تعد موطنا للقردة العليا، ولا سيما في أفريقيا».

نداء من مديرة «يونسكو»
أطلقت أزولاي نداءها خلال زيارتها متنزه البراكين الوطني في رواندا، التي تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه هذا العام. وتابعت أزولاي: «نرى في رواندا أن الحفاظ على الأنواع ينجح عندما توضع المجتمعات المحلية في قلب إستراتيجية الحفظ»، مشيرة إلى أن «تدابير حماية التنوع البيولوجي يجب أن تترافق مع تدابير تلبي حاجات هذه المجتمعات المحلية». 

وذكّرت «يونسكو» أن أعداد الغوريلا الجبلية تراجعت بشكل حاد خلال القرن العشرين بسبب إزالة الغابات والصيد الجائر، وانتقال الأمراض إليها عن طريق البشر. لكنها أوضحت أن جهودها المشتركة مع السلطات الوطنية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية «أسهمت في تحسين الوضع خلال العقود الأربعة الماضية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء

وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء
انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي

انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية

شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري ...
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»

الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي

المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
توغي تعد بتذليل العقبات أمام المطابع والمكتبات ودور النشر
توغي تعد بتذليل العقبات أمام المطابع والمكتبات ودور النشر
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
20 عرضاً عربياً وعالمياً في مهرجان بغداد الرابع للمسرح
20 عرضاً عربياً وعالمياً في مهرجان بغداد الرابع للمسرح
تحت شعار «ثقافتنا هويتنا».. عروض فنية شعبية في غريان
تحت شعار «ثقافتنا هويتنا».. عروض فنية شعبية في غريان
حفلات تايلور سويفت قريباً على شاشات السينما في أميركا الشمالية
حفلات تايلور سويفت قريباً على شاشات السينما في أميركا الشمالية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى...
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»...
المزيد
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السوريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السوريالية ......
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا...
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»...
حفلات تايلور سويفت قريباً على شاشات السينما في أميركا الشمالية
حفلات تايلور سويفت قريباً على شاشات السينما في أميركا ......
تحت شعار «ثقافتنا هويتنا».. عروض فنية شعبية في غريان
تحت شعار «ثقافتنا هويتنا».. عروض فنية شعبية في غريان...
المزيد