«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أودري أزولاي، إلى تعزيز عمل المجتمع الدولي من أجل حماية القردة العليا، لأن وضعها «ما زال حرجا».

وصرّحت أزولاي، الجمعة، بعد زيارتها رواندا التي استمرت ثلاثة أيام: «الوضع العالمي للقردة العليا أمر مهم جدا. يجب تعزيز عمل المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن إذا أردنا تجنّب انقراض بعض الأنواع إلى الأبد»، وفق وكالة «فرانس برس».



وأضافت: «حماية هذه القردة، التي لا يفصل البشر عنها سوى 2% من الحمض النووي، هي مسؤولية جماعية. ندعو كل البلدان إلى القيام بدورها، خصوصا الدول الأكثر تقدما، عبر تعزيز آليات التضامن مع البلدان التي تعد موطنا للقردة العليا، ولا سيما في أفريقيا».



نداء من مديرة «يونسكو»

أطلقت أزولاي نداءها خلال زيارتها متنزه البراكين الوطني في رواندا، التي تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه هذا العام. وتابعت أزولاي: «نرى في رواندا أن الحفاظ على الأنواع ينجح عندما توضع المجتمعات المحلية في قلب إستراتيجية الحفظ»، مشيرة إلى أن «تدابير حماية التنوع البيولوجي يجب أن تترافق مع تدابير تلبي حاجات هذه المجتمعات المحلية».

وذكّرت «يونسكو» أن أعداد الغوريلا الجبلية تراجعت بشكل حاد خلال القرن العشرين بسبب إزالة الغابات والصيد الجائر، وانتقال الأمراض إليها عن طريق البشر. لكنها أوضحت أن جهودها المشتركة مع السلطات الوطنية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية «أسهمت في تحسين الوضع خلال العقود الأربعة الماضية».