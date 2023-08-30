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«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 06:00 مساء
«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ
الأديب والروائي المصري نجيب محفوظ. (أرشيفية: الإنترنت)
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تحتفل أوساط ثقافية عربية اليوم الأربعاء بالذكرى السابعة عشرة لرحيل الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، الذي يوافق 30 أغسطس في العام 2006.

ونظم «متحف نجيب محفوظ» معرضًا فنيًا بهذه المناسبة، افتتحه رسامو كاريكاتير، فيما من المقرر أن تنظم نقابة الصحفيين المصرية يوم السبت المقبل ندوة للاحتفاء بالأديب المصري الحاصل على جائرة نوبل، تحت عنوان «نجيب محفوظ حضور دائم».

وسلطت جرائد مصرية الضوء على محطات مهمة في حياة أديب نوبل؛ وسيرته ومسيرته الأدبية كونه وضع الرواية العربية في مصاف العالمية، واستطاع أن يخلد اسمه في سماء الأدب العالمي، ويصبح الأديب العربي الوحيد الحاصل جائزة نوبل في الآداب العام 1988، ومن حينها لم ينل الجائزة أي عربي آخر.

وبهذه المناسبة، قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، في حوار لقناة تليفزيونية مصرية خاصة، «إن نجيب محفوظ عندما رأى الشخص الذي وثب عليه وحاول قتله في عام 1992 اعتقد أنه كان من الممكن أن يصبح بطلًا رياضيًا أو طبيبًا أو مهندسًا»، موضحًا: «قال لي ازاي عملوا لهم غسيل مخ، وازاي شاب في مقتبل عمره يختار يبقى قاتل في مقتبل حياته».

من الثلاثية التاريخية إلى الثلاثية الاجتماعية
ومحفوظ من مواليد حي الجمالية بالقاهرة القديمة في العام 1911، حصل على ليسانس الفلسفة، وشرع بعدها في إعداد رسالة الما‍چستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية، ثم غير رأيه وقرر التركيز على الأدب. 

بدأ نشر قصصه القصيرة في مجلة الرسالة منتصف الثلاثينات، وفى العام 1939 نشر روايته الأولى «عبث الأقدار» التي تقدم مفهومه عن الواقعية التاريخية، ثم نشر «كفاح طيبة، ورادوبيس» منهيًا ثلاثية تاريخية عن زمن الفراعنة. 

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دشن منذ العام 1945 خطه الروائي الواقعي الذي حافظ عليه في معظم مسيرته الأدبية برواية «القاهرة الجديدة»، ثم «خان الخليلي». 

استخدم محفوظ الواقعية النفسية في رواية «السراب»، ثم عاد إلى الواقعية الاجتماعية مع «بداية ونهاية»، و«ثلاثية» القاهرة فيما بعد، ثم اتجه إلى الرمزية في رواياته «الشحاذ»، و«أولاد حارتنا» والتي سببت ردود فعلٍ قوية، وكانت سبباً في التحريض على محاولة اغتياله. اتجه في مرحلة متقدمة من مشواره الأدبي إلى الكتابة التي تحمل طابع الفانتازيا والصوفية، كما في رواياته «الحرافيش»،«ليالي ألف ليلة».

استلهم أحلامه في عمليه الأخيرين «أصداء السيرة الذاتية»، و«أحلام فترة النقاهة»، واللذين اتّسما بالتكثيف الشعري. 

كاتب سيناريو وموظف ملتزم 
شغل نجيب عديد الوظائف الإدارية، منها مدير مكتب وزير الإرشاد، ومدير الرقابة على المصنفات الفنية في وزارة الثقافة، ومدير عام مؤسسة دعم السينما، ورئيس مجلس الإدارة العامة للسينما والإذاعة والتلفزيون العام 1966 وحتى 1971، وهو آخر منصبٍ حكومي شغله محفوظ، ثم تقاعد بعدها ليصبح أحد كتاب مؤسسة الأهرام. 

إلى جانب كتابته عديد السيناريوهات السينمائية لروائع الأفلام المصرية، منها «الفتوة» و«بين السما والأرض» لصلاح أبو سيف، و«الاختيار» و«الناصر صلاح الدين» لـ يوسف شاهين.

 تقدم الجامعة الأميركية بالقاهرة جائزة سنوية في الرواية باسم الأديب الراحل نجيب محفوظ، تقديرا لأثره البارز في الأدب العربي والرواية خصوصا.

وتُوفي نجيب إثر قرحة نازفة بعد عشرين يوماً من دخوله مستشفى الشرطة في حي العجوزة.

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