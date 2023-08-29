إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

القاهرة - بوابة الوسط

طلب نجم الراب إيمينيم رسميا من المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية فيفيك راماسوامي في رسالة كُشف مضمونها، الإثنين، الكف عن غناء أعمال له خلال الحملة الانتخابية.

وانتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل أسابيع مقطع فيديو لرجل الأعمال الذي برز بصورة مفاجئة في سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وهو يؤدي أغنية «لوز يورسِلف» خلال حدث سياسي في ولاية أيوا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت المنظمة الأميركية لحماية الحقوق الموسيقية (بي إم آي) في رسالة نشرتها جريدة «ديلي ميل» وتحققت «فرانس برس» من صحتها بأنها تلقت «طلبا رسميا» من إيمينيم يطلب فيها من المرشح البالغ 38 عاما عدم المضي في استخدام أعماله الموسيقية.

نسخة جديدة من ترامب

وقدم هذا المرشح الحديث العهد في عالم السياسة نفسه كنسخة جديدة عن ترامب، وبلغ بشكل مفاجئ المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية للجمهوريين المقررة مطلع 2024.

وبرزت مواهب راماسوامي في غناء الراب خلال دراسته في جامعة هارفارد، واتخذ «دا فيك» اسما فنيا. وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اشتكى عدد من الفنانين المشهورين، من بينهم فاريل وليامس وريهانا وأيروسميث وأديل، إضافة إلى ورثة برينس، من استخدام أغنيات لهم خلال اللقاءات الانتخابية ضمن حملة دونالد ترامب.

ووصل الأمر بفرقة «رولينغ ستونز» البريطانية الشهيرة إلى التلويح بمقاضاة المرشح الجمهوري إذا استمر في استخدام أغنيتها «يو كانت أولوايز غِت وات يو وانت».