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وزارة الثقافة تشارك في مهرجان الطفل الرائد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 09:51 صباحا
وزارة الثقافة تشارك في مهرجان الطفل الرائد
فعاليات المهرجان الذي تنظمه بلدية سوق الجمعة، 27 أغسطس. (فيسبوك)
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شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الأحد، في أنشطة مهرجان الطفل الرائد، وزارت مدرسة الجهاد بمنطقة  سوق الجمعة بالمدينة القديمة بطرابلس.

وتأتي المشاركة في إطار فعاليات المهرجان الذي تنظمه بلدية سوق الجمعة، بحسب صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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تضمن المهرجان فعاليات وأنشطة نوعية تستهدف الأطفال ومحبي القراءة، منها الوسائل التعليمية والابتكار واللباس التقليدي ومعارض الكتب وبازارات وألعاب الأطفال.

فعاليات المهرجان الذي تنظمه بلدية سوق الجمعة، 27 أغسطس. (فيسبوك)
فعاليات المهرجان الذي تنظمه بلدية سوق الجمعة، 27 أغسطس. (فيسبوك)
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