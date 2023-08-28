وزارة الثقافة تشارك في مهرجان الطفل الرائد

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الأحد، في أنشطة مهرجان الطفل الرائد، وزارت مدرسة الجهاد بمنطقة سوق الجمعة بالمدينة القديمة بطرابلس .

وتأتي المشاركة في إطار فعاليات المهرجان الذي تنظمه بلدية سوق الجمعة، بحسب صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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تضمن المهرجان فعاليات وأنشطة نوعية تستهدف الأطفال ومحبي القراءة، منها الوسائل التعليمية والابتكار واللباس التقليدي ومعارض الكتب وبازارات وألعاب الأطفال.

فعاليات المهرجان الذي تنظمه بلدية سوق الجمعة، 27 أغسطس. (فيسبوك)