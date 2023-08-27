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تسهيلات فرنسية جديدة بشأن أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 09:20 مساء
تسهيلات فرنسية جديدة بشأن أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر
أطفال يشربون من نافورة مياه في مرتفعات المدينة القديمة في عاصمة الجزائر بعد شهر من استقلال الجزائر، أغسطس 1962. (أ ف ب)
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ستزيد فرنسا من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر بحيث تسمح بالاطلاع على الملفات المتعلقة بقاصرين، وفق ما أورد، الأحد، مرسوم نُشِر في الجريدة الرسمية، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعائلات.

بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2021 تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري، فتحت فرنسا في ديسمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها الممتدة بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966، وفق وكالة «فرانس برس».

عقبات أمام الوصول إلى أرشيف حرب الجزائر
لكن عمليًا يبقى الوصول إلى هذه الوثاثق «صعبًا جدًا» بالنسبة للعائلات والباحثين، حسب ما كتب المؤرخ مارك أندريه في جريدة «لوموند» في نوفمبر 2022. وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمن تقل أعمارهم عن 21 عامًا بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مئة عام. وتسبّب هذا القيد، إضافة إلى عديد القيود الأخرى، بـ«إغلاق غالبية الملفات»، وفق المؤرخ.

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وأضاف في نصه في جريدة «لوموند»: «تؤدي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق هذا أيضًا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون حيث كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجندين تناهز 20 عامًا عند انضمامهم».

وتابع أندريه، الذي تناولت وسائل إعلام جزائرية انتقاداته: «كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لتُقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتُقصى ملفاتهم من الاستثناء العام».

تفاصيل عن المرسوم الفرنسي الجديد
ويلغي المرسوم الجديد بتاريخ 25 أغسطس 2023 والذي نُشر، الأحد، الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين. غير أن الملفات التي ينتهك نشرها «خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية، تبقى سرية».

ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا في ما يتعلق بالماضي الاستعماري. لكن العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة ومعقدة.

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