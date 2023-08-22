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الخميس.. الكاتب العماني زهران القاسمي في ضيافة مكتبة الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 02:19 مساء
الخميس.. الكاتب العماني زهران القاسمي في ضيافة مكتبة الإسكندرية
الكاتب العماني الحائز على جائزة «البوكر» العربية، زهران القاسمي. (أرشيفية: الإنترنت)
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تستضيف مكتبة الإسكندرية، الخميس المقبل، الكاتب العماني الحائز على جائزة «البوكر» العربية، زهران القاسمي، وذلك في لقاء مفتوح بعنوان «جوائز ومبدعون».

وتحتضن الحدث قاعة الوفود في السابعة من مساء الخميس المقبل بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وتديره الكاتبة هند جعفر، وفق منشور على صفحة المكتبة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزهران القاسمي شاعر وروائي، من مواليد سلطنة عُمان في العام 1974، وصدرت له أربع روايات هي: «جبل الشوع» (2013)، «القنّاص» (2014)، «جوع العسل» (2017) و«تغريبة القافر» (2021)، إضافة إلى عشرة دواوين شعرية و«سيرة الحجر 1» (قصص قصيرة، 2009)و«سيرة الحجر 2» (نصوص، 2011).

نبذة عن مكتبة الإسكندرية
تعد مكتبة الإسكندرية من أهم الأماكن الثقافية والفنية بمصر، إذ أنشئت بمنطقة الشاطبي لإعادة إحياء المكتبة القديمة والتي كانت أكبر مكتبات العالم، وجرى افتتاح المكتبة الحديثة في 16 أكتوبر 2002، وتحتوي على مليونين و153 ألف كتاب بمختلف لغات العالم.

ووصل حجم العضوية بالمكتبة إلى أكثر من 118 ألف عضو، وتمتد خدماتها إلى الطلاب من 15 محافظة أخرى من خلال «سفارات المعرفة»، وتضم سبع مكتبات متخصصة وهي مكتبة المكفوفين، ومكتبة المواد السمعية والبصرية، ومكتبة الأطفال، ومكتبة النشئ، ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط، إضافة إلى ثلاثة متاحف رئيسية هى متحف الآثار ومتحف المخطوطات، ومتحف السادات.

وتضم المكتبة أيضًا مركزًا للمؤتمرات، جرى بناؤه بشكل معمارى مميز على أحدث الطرز المعمارية الحديثة، فضلا عن ثمانية مراكز بحثية متخصصة، وهي مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، مركز الخطوط والكتابة، العلوم المعلوماتية، دراسات الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط، ومركز الفنون، والبحوث العلمية، ومنتدى الحوار.

الخميس.. الكاتب العماني زهران القاسمي في ضيافة مكتبة الإسكندرية
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