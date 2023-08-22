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ريهانا تضع مولودها الثاني من مغني الراب أساب روكي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 09:32 صباحا
ريهانا تضع مولودها الثاني من مغني الراب أساب روكي
ريهانا خلال عرضاً فنياً في مباراة نهائي بطولة كرة القدم الأميركية «سوبر بول»، 12 فبراير 2023 (أ ف ب)
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وضعت المغنية ريهانا مولودها من مغني الراب أساب روكي، إذ باتت أما للمرة الثانية بإنجابها صبي.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن المغنية ريهانا «وضعت صبيا في الثالث من أغسطس الجاري في لوس أنجلوس»، مضيفة «لم نعرف بعد ما الاسم الذي أُطلق عليه، لكنّ معلوماتنا تشير إلى أنه يبدأ بحرف الراء وهو صبي»، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وأنجبت صاحبة أغنيتي «دايمندز» و«أمبريلا» طفلها الأول في مايو 2022.

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بطولة «سوبر بول»
وأطلّت ريهانا في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية «سوبر بول» في أريزونا، حيث أشعل شكل بطنها المستدير خلال العرض وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد بعدها أنها حامل بطفلها الثاني.

ولم تُصدر المغنية، واسمها الحقيقي روبين ريهانا فينتي، ألبوما منذ العام 2016. وباتت في السنوات الأخيرة مليارديرة بفضل إنشاء ماركات لمستحضرات التجميل والملابس الداخلية والأزياء الراقية لاقت نجاحا كبيرا.

وأدت ريهانا أخيرا أغنية «ليفت مي آب» من فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر».

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