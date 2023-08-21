فرق فنون شعبية ومالوف ومسابقات رياضية في مهرجان صيف مصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

شهد مهرجان «صيف مصراتة 2023» مشاركة واسعة من فرق الفنون الشعبية والمالوف والموشحات من مختلف مناطق ليبيا، إضافة إلى فرق المدينة نفسها.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الجمعة المقبل، وتتخلله العديد من المناشط الثقافية والفنية والعروض المسرحية والمسابقات الرياضية كالألعاب المائية والشاطئية والفروسية والدرجات الهوائية والعدو الريفي وتحدي الرالي لمدة 80 كيلومتر وتحدي الكثبان الرملية.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان فتحي محمود مليطان في تصريح إلى «وكالة الأنباء الليبية»، إن المجلس البلدي مصراتة اعتمد تنظيم المهرجان بشكل سنوي.

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وانطلقت فعاليات المهرجان، وهو الأول من نوعه في مصراتة، يوم السبت الماضي بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيري المواصلات والتجارة والاقتصاد وعميد المجلس البلدي مصراتة ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار ورئيس غرفة التجارة والصناعة، وتخلل حفل افتتاح المهرجان، وصلات فنية لفرق الفنون الشعبية، وعروض ألعاب نارية.

لقطة مثبتة من فيديو فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 ، 20 أغسطس 2023 (صفحة المهرجان على فيسبوك)

جانب من فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 ، 20 أغسطس 2023 (صفحة المهرجان على فيسبوك)

جانب من فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 ، 20 أغسطس 2023 (صفحة المهرجان على فيسبوك)

جانب من فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 ، 20 أغسطس 2023 (صفحة المهرجان على فيسبوك)

جانب من فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 ، 20 أغسطس 2023 (صفحة المهرجان على فيسبوك)

جانب من فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 ، 20 أغسطس 2023 (صفحة المهرجان على فيسبوك)

جانب من فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023 ، 20 أغسطس 2023 (صفحة المهرجان على فيسبوك)