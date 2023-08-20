  • Alwasat News
Atwasat

فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي «الفن الحركي» كروزدييز وسوتو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 08:11 مساء
فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي «الفن الحركي» كروزدييز وسوتو
تصميم الفريد المستوحى من رائد الفن الحركي الفنان كارلوس كروزدييز. (الإنترنت)
alwasat radio

تحتفل فنزويلا هذا العام بالذكرى المئوية لميلاد كارلوس كروز دييز وخيسوس-رافاييل سوتو، رائدَي ما يُعرف بـ«الفن الحركي» الذي أحدث نقلة نوعية في الفن الحديث.

يعد كروز دييز وخيسوس سوتو المولودان في فنزويلا العام 1923 رائدي تيار ينتمي إلى مدرسة الفن الحركي، وعُرضت أعمالهما في مختلف أنحاء العالم، سواء في الشوارع أو في المتاحف، وأصبحا تاليًا من الشخصيات البارزة في مجال الـ«أوب آرت» (Op art) (نسبة إلى «أوبتيكل آرت» أو الفن البصري، وعلى وزن «بوب آرت»)، وفق «فرانس برس». 

 «اختراع هو عبارة عن تحول اللون»
ولدى كروز دييز، بحسب تصريح أدلى به تلميذه وصديقه رافيلو سابقًا، «اختراع هو عبارة عن تحول اللون»، وشرح رافيلو أن هذا التحول «يحدث مع حركة المشاهد، إذ أن ثمة نطاقات ألوان لا يمكن إدراكها إذا بقي المرء ثابتًا أمام العمل. عندما تبدأ الحركة، يحدث التحول».  وافتُتح الخميس في فالنسيا (وسط-شمال فنزويلا) معرض لأعمال كروز دييز في أحد شوارع المدينة.

وقال منسق مبادرة «ماس فالنسيا» إدواردو مونزون إن «اقتراب مئوية (كروز دييز) خير ذريعة لتقريب المواطنين من أعماله، وللتعرف إليها بتعمق أكبر، ولإقامة صلة بينها وبين الفضاء العام، ولتشجيع الحفاظ على كل هذا الإرث»، واصفًا هذا الفنان بأنه «مرجع عالمي». 

«حاضر دائم»
وُلِد كروز دييز في 17 أغسطس 1923 في حي لا باستورا في كاراكاس ونشأ فيه، وعشق الألوان منذ أن كان طفلًا. ولفتته تحولاتها الناتجة عن ارتداد الضوء على زجاج قناني الصودا في المصنع الحرفي الذي كان يديره والده. وطوّر هذا الشغف وبنى عليه حتى وفاته في باريس في 27 يوليو 2019.

ويعتبر كروزفي أحاديثه أن  اللون «حالة سريعة الزوال، وهو واقع مستقل في تحوّر متواصل»، وهو كالأحداث يحصل «في الفضاء وفي الوقت الحقيقي، من دون ماضٍ ولا مستقبل، في حاضر دائم».

ومع أنه عاش في باريس ككثر من الفنانين الفنزويليين، من الحركيين أم غير الحركيين (كسوتو وأليخاندرو أوتيرو وأوسوالدو فيغاس وماريو أبرو ...) وعُرضت أعماله في معرض «تايت غاليري» اللندني كما في مركز جورج بومبيدو الباريسي أو متحف الفن الحديث في نيويورك، ارتبط نتاجه ببلده، وباتت إبداعات عدة له بمنزلة أيقونات تعبر عن الهوية الفنزويلية.

«الكون في حال اهتزاز»
وفي الموازاة، افتتح متحف كاراكاس للفنون الجميلة في نهاية  يونيو معرضًا كبيرًا بعنوان «خيسوس سوتو، الكون في حال اهتزاز»، يستعيد جزءًا من مسيرته الفنية، ويضم مجموعة من أعماله. 

وسوتو الذي ولد العام 1923 في سيوداد بوليفار (وسط شرق) حيث يوجد متحف مخصص له، وتوفي العام 2005 في باريس (مثل كروز دييز)، يستكشف الأبعاد الثلاثية في أعماله التي يمكن لزوار المعرض أن يعبروا من خلال بعضها.

ونُقل عنه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قوله عن هذه الأعمال التي يمكن العبور من خلالها «في الماضي، كان المتفرج بمثابة شاهد خارجي على الواقع أما اليوم، فنعرف جيدًا أن الإنسان ليس من جهة في حين أن العالم من جهة أخرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)

إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«العالم بالمقلوب» .. كتاب «ضد المثلية» يطيح بجنرال إيطالي
«العالم بالمقلوب» .. كتاب «ضد المثلية» يطيح بجنرال إيطالي
محاضرة لـ«الختّالي» حول دور أيقونات ما قبل التاريخ في ليبيا
محاضرة لـ«الختّالي» حول دور أيقونات ما قبل التاريخ في ليبيا
لجنة التراث الوطني تحتفي بتسليم ملفات مواقع تراثية للثقافة
لجنة التراث الوطني تحتفي بتسليم ملفات مواقع تراثية للثقافة
انضمام بول مكارتني ورينغو ستار إلى دولّي بارتن في إعادة تسجيل أغنية «ليتيت بي»
انضمام بول مكارتني ورينغو ستار إلى دولّي بارتن في إعادة تسجيل ...
دورة دراسية جامعية في أغنيات تايلور سويفت
دورة دراسية جامعية في أغنيات تايلور سويفت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»...
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي...
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع ......
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة ......
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي...
المزيد
انطلاق الدورة السادسة لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي 15 نوفمبر المقبل
انطلاق الدورة السادسة لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي 15 نوفمبر......
فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي «الفن الحركي» كروزدييز وسوتو
فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي «الفن الحركي» كروزدييز وسوتو...
«باركي» محاور المشاهير يرحل في هدوء
«باركي» محاور المشاهير يرحل في هدوء...
دورة دراسية جامعية في أغنيات تايلور سويفت
دورة دراسية جامعية في أغنيات تايلور سويفت...
انضمام بول مكارتني ورينغو ستار إلى دولّي بارتن في إعادة تسجيل أغنية «ليتيت بي»
انضمام بول مكارتني ورينغو ستار إلى دولّي بارتن في إعادة ......
المزيد