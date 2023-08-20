«العالم بالمقلوب» .. كتاب «عنصري» يطيح بجنرال إيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

أقالت إدارة المعهد الجغرافي العسكري بوزارة الدفاع الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي الجنرال الإيطالي روبرتو فاناتشي من منصب رئيس فيلق نخبة المظليين بالجيش الإيطالي، لاتهامه بتأليف كتاب ينشر أفكارا «عنصرية ومعادية للمثليين»، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

تسبب كتاب الجنرال «العالم بالمقلوب» بموجة من الاحتجاجات في إيطاليا، كما أثارت المواقف الواردة فيه ردود فعل غاضبة من اليسار، بينما لم يعبر النواب اليمينيون واليمينيون المتطرفون عن أي موقف.

وريث يوليوس قيصر

وصدر الكتاب في العاشر من أغسطس الجاري، ويقدم فيه الجنرال نفسه على أنه «وريث يوليوس قيصر»، ويقول فيه «أعزائي المثليين جنسيا، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذرا»، ويبدي عدم موافقته على «قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات».

ويهاجم بشكل عنيف لاعبة الكرة الطائرة السوداء باولا إيغونو التي تلعب في المنتخب الإيطالي، قائلا «باولا إيغونو تحمل الجنسية الإيطالية، لكن من الواضح أن ملامحها ليست إيطالية».

وضع الجنرال بتصرف قوات الجيش

وقال كروسيتو المقرب من رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان، «عبر الجنرال فاناتشي عن آراء تسيء إلى الجيش والدستور». وأكد أنه لم يبلغ بـ«محتويات الكتاب الذي لم يحصل على إذن عقب عملية مراجعة عسكرية».

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وجرى وضع الجنرال بتصرف قوات الجيش، حسب وكالة «إيه جي آي». وقال في حديث إلى قناة «ريتيه 4»، الجمعة، «لا أفهم لم عليّ التراجع عن كتاب أعبر فيه عن أفكاري من دون الإساءة إلى أحد؟».

وقالت وزارة الدفاع إنها «ستبدأ إجراءات تأديبية في حقه»، فيما دان وزير الدفاع غويدو كروسيتو أفكار فاناتشي التي «لا معنى لها» وفق توصيف المسؤول الحكومي متعهدا بـ«بدء إجراءات تأديبية في حقه».

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