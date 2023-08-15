عازفة البيانو مارتا أرخيريتش تلغي حفلتين في النمسا وألمانيا لأسباب صحية

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

ألغت عازفة البيانو الشهيرة مارتا أرخيريتش من جديد حفلتين كان من المقرر أن تحييهما في النمسا وألمانيا، لأسباب صحية، على ما أفاد منظمو الحدثين الموسيقيين الإثنين.

جولة صيفية

وكان يُفترض أن تشارك أرخيريتش (82 عاما) المولودة في بوينس آيرس والحائزة الجنسية السويسرية، في جولة صيفية لأوركسترا «ويست إيسترن ديفان» التي أسسها قائد الأوركسترا الشهير دانييل بارنبويم عام 1999، والتي تجمع موسيقيين إسرائيليين وعربا.

وحسب وكالة «فرانس برس» كانت أرخيريتش ألغت خلال الأسبوع لماضي حفلتين، إحداهما في كولونيا في غرب ألمانيا، والثانية ضمن مهرجان لوسيرن في سويسرا وذلك بداعي المرض أيضا، مع أنها كانت أعربت عن أملها «في الشفاء سريعا» ومواصلة الجولة، لكن ذلك لم يحصل، على ما أشار المنظمون في البيان.

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