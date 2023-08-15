عازفة البيانو مارتا أرخيريتش تلغي حفلتين في النمسا وألمانيا لأسباب صحية

ألغت عازفة البيانو الشهيرة مارتا أرخيريتش من جديد حفلتين كان من المقرر أن تحييهما في النمسا وألمانيا، لأسباب صحية، على ما أفاد منظمو الحدثين الموسيقيين الإثنين.
جولة صيفية
وكان يُفترض أن تشارك أرخيريتش (82 عاما) المولودة في بوينس آيرس والحائزة الجنسية السويسرية، في جولة صيفية لأوركسترا «ويست إيسترن ديفان» التي أسسها قائد الأوركسترا الشهير دانييل بارنبويم عام 1999، والتي تجمع موسيقيين إسرائيليين وعربا.
وحسب وكالة «فرانس برس» كانت أرخيريتش ألغت خلال الأسبوع لماضي حفلتين، إحداهما في كولونيا في غرب ألمانيا، والثانية ضمن مهرجان لوسيرن في سويسرا وذلك بداعي المرض أيضا، مع أنها كانت أعربت عن أملها «في الشفاء سريعا» ومواصلة الجولة، لكن ذلك لم يحصل، على ما أشار المنظمون في البيان.
-فيينا أفضل مدينة من حيث جودة المعيشة.. ودمشق الأخيرة
-معرض في لندن لتقديم كنوز النجم البريطاني فريدي ميركوري قبل طرحها للبيع
مهرجان سالسبورغ
وسيحل محلها الألماني من أصل روسي إيغور ليفيت مجددا في الحفلتين الموسيقيتين المقررتين في 17 أغسطس ضمن مهرجان سالسبورغ في النمسا وفي 19 أغسطس في برلين.وكانت مارتا أرخيريتش التي بدأت بالعزف على البيانو في سن الثالثة، أحيت أول حفلة موسيقية لها مع أوركسترا في الثامنة.وسنة 1955 انتقلت مع عائلتها إلى أوروبا حيث حققت تقدما كبيرا إلى جانب أعظم عازفي البيانو في القارة. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تغلبت على مرض السرطان. لكن في العام 2017، اضطُرت لإلغاء سلسلة من العروض الموسيقية لأسباب صحية.
تعليقات