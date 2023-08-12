الفنانة مريم الصيد تشارك براقصات الباليه في كاب فيرا

طرابلس - بوابة الوسط

شاركت الفنانة التشكيلية مريم الصيد بتظاهرة فنية بفرنسا، نظمتها مجلة «مجلة رؤى للفنون الملكية» (Royal Arts Visions Magazine) خلال الفترة من 29 إلى 30 يوليو.

وأفادت الفنانة مريم الصيد للوسط أن مشاركتها كانت بدعوة من المجلة المهتمة بشؤون المرأة وبشكل واسع، ضمن مجموعة نساء من مختلف بلدان العالم.

عروض فنية وتشكيلية عديدة

وشملت التظاهرة، التي احتضنتها منطقة (كاب فيرا) القريبة من موناكو كما أوضحت الصيد، عروض أزياء تقليدية لمصممة تونسية، وعرض مجوهرات للمصممة الألمانية يوتا فرانشيسكا، وما يتعلق ب(ميكاب أرتيست) للمحترفة بهيجة إيطالية من أصول تونسية، وعروض تصميم أثاث لنيناد من صربيا، وكذا لوحات تشكيلية لفنانين من باريس واليابان وليبيا وتونس.

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المعرض افتتح بحضور عمدة بلدية كاب فيرات، ومونيكا ميروج، ورؤوف مفتاح مؤسسي المجلة وداعميها، إضافة إلى الأميرة دعاء بنت محمد عزت رائدة الأعمال الخيرية، والرئيس الأعلى لمؤسسة المرأة العربية السعودية.

راقصات باليه بين الانكسار والحياة

مشاركة الفنانة مريم الصيد كانت بلوحتين عن راقصات باليه، اللوحات تحكي قصة طفولتها وبداياتها مع الباليه في روسيا عندما كان عمرها خمس سنوات، اللوحة الأولي عنونتها بالانكسار حيث القيود تظهر من خلفية خطوط منكسرة وكأن المرأة مسجونة، والثانية لوحة الحياة تعبر عن استمرارية الحياة مهما كانت الظروف، وكشفت أنها استوحت الرقصات من أوبرا جيزيل.

نموذج الدعايا للتظاهرة فنية بفرنسا، نظمتها مجلة (Royal Arts Visions Magazine) خلال الفترة من 29 إلى 30 يوليو

نموذج الدعايا للتظاهرة فنية بفرنسا، نظمتها مجلة «مجلة رؤى الفنون الملكية» (Royal Arts Visions Magazine) خلال الفترة من 29 إلى 30 يوليو

التشكيلية الليبية مريم الصيد تشارك في التظاهرة الفنية في كاب فيرا - فرنسا (بوابة الوسط)

التشكيلية الليبية مريم الصيد ولوحاتها راقصات الباليه في كاب فيرا (بوابة الوسط)

لوحتا (رقصات الباليه ما بين الانكسار والحياة) للتشكيلية مريم الصيد خلال التظهرة الفنية بكاب فيرا