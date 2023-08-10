شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي

أعلنت شركة بريد ليبيا عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي، موجهة إلى جميع الفنانين التشكيليين والمصممين الليبيين، وقد خصصت المسابقة هذا العام للعناوين التالية: اليوم العالمي للطفل، يوم الاستقلال 24 ديسمبر، الفلكلور الشعبي، معالم ليبيا، فراشات من ليبيا.
وجاءت شروط المسابقة على النحو التالي
1- اعتماد العنوان المعلن عنه هو العنصر الأساسي في التصميم.
2- أن يكون المشارك ليبي الجنسية.
3- يسمح للمتسابقين المشاركة بعدد تصميمين لهذه المسابقة.
4- أن يكون التصميم أصلياً وغير مكرر وغير مشترك سابقاً في أي مناسبة.
5- العمل الفائز يعود ملكيته لشركة بريد ليبيا، وستعاد التصاميم غير الفائزة لأصحابها.
6- أن يكون العمل ذا تقنية عالية، وفريدا من نوعه وذا قيمة فنية عالية ويشترط الابتكار والإبداع في التصميم.
7- ضرورة الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للتصميم.
8- للجنة الاختيار والتقييم الحق في أن تخضع التصميم الفائز للتعديلات إن لزم الأمر.
9- أن لا يقل مقاس العمل عن A4 ولا يزيد عن A2.
10- أن يكون العمل مرسوما ومصمما باليد وللمتسابق حرية اختيار نوع المواد المستخدمة من الألوان.
11- للمصمم بالرسم على الورق أو القماش.
12- مدة استلام الأعمال لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ طرح الإعلان.
13- تُسلم أعمال المتسابقين للسيدة مقررة لجنة اختيار التصاميم التابعة لمكتب الطوابع وخدمة الهواة بشركة بريد ليبيا بالمبنى الدائري - شارع الزاوية – طرابلس، في مغلف مكتوب عليه «مسابقة تصميم الطوابع البريدية لسنة 2023»، ويُكتب عليه عنوان الطابع، وللمشاركين من خارج مدينة طرابلس، التوجه لأقرب مكتب بريد وتسليم الأعمال ليجري إرسالها الي المبنى الدائري - شارع الزاوية – طرابلس.
14- إرسال نسخة أصلية من التصميم في CD أو USB أو من خلال إرسال التصميم عن طريق بريد الصفحة.
15 - يرفق التصميم ببيانات الاسم ومقاس العمل والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني،
16 - سوف تمنح مكافأة مالية للتصميم الفائز بالمسابقة.
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