شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة بريد ليبيا عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي، موجهة إلى جميع الفنانين التشكيليين والمصممين الليبيين، وقد خصصت المسابقة هذا العام للعناوين التالية: اليوم العالمي للطفل، يوم الاستقلال 24 ديسمبر، الفلكلور الشعبي، معالم ليبيا، فراشات من ليبيا.