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حوارية حول كتاب «مجلة ليبيا المصورة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 09:47 صباحا
حوارية حول كتاب «مجلة ليبيا المصورة»
لقطة مثبته من فيديو الحوارية بثته صفحة المركز الليبي للمحفوظات على «فيسبوك» الأربعاء
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نظم، أمس الأربعاء، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بقاعة المجاهد بطرابلس، جلسة حوارية حول كتاب «مجلة ليبيا المصورة»  للدكتور الباحث المختار الطاهر كرفاع، في إطار النشاط الثقافي الأسبوعي للمركز، قدم الحوارية وأدارها الدكتور علي الهازل. نقلا عن موقع المركز الليبي على «فيسبوك»

-كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات
- المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة.. حوارية ثقافية

شارك في محاورة مؤلف الكتاب كل من الدكتور الرويعي محمد قناو، والدكتور أحمد إمراجع نجم، والدكتور فاتح رجب قدارة، بالإضافة لمشاركة الدكتور محمد الطاهر الجراري.
يذكر أن الكتاب صادر عن منشورات المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية العام 2022.

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